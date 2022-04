vivo potwierdza niektóre szczegóły specyfikacji vivo S15E. Kiedy premiera?

Już za niecały tydzień vivo wprowadzi na rynek masę nowości. Najbardziej wyczekiwana jest oczywiście seria X80, ale oprócz niej pojawi się także seria S15. By zapobiec przeciekom na temat tych modeli, producent postanowił sam ujawnić nieco szczegółów, tym razem na temat średniaka vivo S15E.

Kolejna generacja rodziny S pojawi się pod nazwą vivo S15 i ma składać się z trzech smartfonów – podstawowego, Pro i właśnie S15E. Do tej pory dowiedzieliśmy się sporo o ich specyfikacji. Wiadomo więc, że w modelu podstawowym znajdzie się układ Snapdragon 870, podczas gdy wariant Pro sięgnie po Dimensity 8100. Jedynie chipset mający napędzić vivo S15E nadal jest tajemnicą, bo wiadomo jedynie, że będzie wykonany w 5 nm procesie technologicznym. Niektórzy spekulują, że może być to Exynos 1080. Ten szczegół zostanie ujawniony dopiero 25 kwietnia, podczas premiery nowych smartfonów vivo.

Tymczasem sprawdźmy, co jeszcze producent ujawnił na temat vivo S15E

Jak uniknąć wycieku informacji? Można samemu je zdradzić. To właśnie zrobiło vivo w przypadku swojego nowego średniopółkowego smartfona. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że zostanie on wyposażony w baterię o pojemności 4700 mAh z obsługą szybkiego ładowania 66 W. Nieznany procesor ma być wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Z przodu zostanie umieszczony aparat do selfie 50 Mpix, co przeczy poprzednik doniesieniom mówiącym, że vivo umieści w nim aparat do selfie 16 Mpix.

Oprócz tych szczegółów, do sieci trafiły też rendery tego modelu, dzięki czemu możemy dokładnie przyjrzeć się jego konstrukcji i opcjom kolorystycznym. Kolor niebieski i czarny wydają się nie wyróżniać zbytnio z tłumu, ale ten różowy wariant zdecydowanie przykuwa wzrok. Przedni aparat zostanie umieszczony we wcięciu w kształcie litery „u”, zaś z tyłu widzimy prostokątną wyspę aparatów z trzema czujnikami umieszczonymi w dwóch okręgach. Będzie to aparat główny, ultraszerokokątny i dodatkowy obiektyw, zapewne do pomiaru głębi lub makro. Z dodatkowych informacji wiemy jeszcze urządzenie ma być wyposażone w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości FullHD+.