OPPO wprowadza kolejnego budżetowca z serii A. Oto OPPO A57 5G

OPPO sukcesywnie powiększa swoją ofertę nie tylko o urządzenia z wyższej półki, ale również o typowo budżetowe modele. Świetnym tego przykładem jest nowy OPPO A57 5G, który właśnie zadebiutował na chińskim rynku.

Ubiegłoroczny A56 5G okazał się całkiem popularnym smartfonem, a teraz przyszedł czas na zastąpienie go nowszym modelem. Z racji, że OPPO A57 5G jest typowym budżetowcem, nie ma co oczekiwać od niego imponującej specyfikacji, ale i tak powinien w pełni zaspokoić oczekiwania osób, które szukają tańszego smartfona. Względem poprzednika producent ulepszył kilka rzeczy, takich jak chipset czy wyświetlacz, dodał też więcej pamięci RAM.

Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji OPPO A57 5G

Skoro już wspomnieliśmy o procesorze, to nowy członek serii A został wyposażony w produkowany w 6nm procesie technologicznym układ MediaTek Dimensity 810. Podstawowy wariant oferuje już nie 4 GB RAM jak to było w przypadku A56 5G, a 6 GB, choć dostępna jest też wersja z 8 GB RAM. Pamięć wbudowana pozostała na poziomie 128 GB, ale można ją rozszerzyć przy pomocy karty microSD do 512 GB. Na pokładzie znalazł się Android 12 z nakładką ColorOS 12.1.

Czytaj też: POCO F4 GT zadebiutuje jeszcze w kwietniu. Na pokładzie nowy Snapdragon!

6,56-calowy ekran LCD oferuje rozdzielczość 720 x 1612 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Wyświetlacz oferuje 100% pokrycia sRGB w trybie Natural i 100% DCI-P3 w trybie Vivid. Jasność to typowe 480 nitów. W kwestii fotograficznych możliwości OPPO nie dokonało zbyt wielu zmian względem poprzednika. Mamy więc aparat główny 13 Mpix (f/2,2) i czujnik głębi 2 Mpix. Aparat do selfie we wcięciu w kształcie litery „v” zaoferuje rozdzielczość 8 Mpix.

OPPO A57 5G wyposażono co prawda w solidną baterię 5000 mAh, ale na jej naładowanie będziecie musieli długo poczekać. Producent niestety zdecydował się pozostać przy ładowaniu 10 W. Na pokładzie nie zbrakło jednak głośników stereo, USB-C, modemu 5G, Bluetooth 5.2, czytnika linii papilarnych umieszczonego z boku i wejścia słuchawkowego 3,5 mm. OPPO zapomniało tylko o NFC.

Czytaj też: OPPO A96 dostępny w Polsce. Co ma do zaoferowania?

Cenę w Chinach ustalono na 1500 juanów (ok. 1000 zł) za wariant 8/128 GB. Wersja 6/128 GB jeszcze nie trafiła do sprzedaży.