POCO F4 GT zadebiutuje jeszcze w kwietniu. Na pokładzie nowy Snapdragon!

POCO szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego smartfona. POCO F4 GT będzie prawdziwą gamingową bestią oferującą topową wydajność. Jak przystało na taki telefon, napędzi go flagowy układ Qualcomm, ale to nie jedyne, co będzie miał do zaoferowania.

Xiaomi oficjalnie ogłosiło, że POCO F4 GT zostanie zaprezentowany już 26 kwietnia o 14:00 czasu Polskiego.

Spodziewamy się, że będzie to globalna wersja Redmi K50 Gaming Edition, w końcu Redmi K40 Gaming Edition debiutował poza Chinami właśnie jako POCO F3 GT. Oczywiście Xiaomi dokona kilku zmian, choć zapewne będą one najbardziej widoczne w obrębie samej konstrukcji smartfona, który otrzyma typowy dla POCO design. Pod względem specyfikacji na razie nie wiele wiemy, bo jedyne co do tej pory wyciekło do sieci, to test Geekbench ujawniający obecność Snapdragona 8 Gen 1 na pokładzie.

Jeśli spekulacje okażą się prawdziwe, to POCO F4 GT jako globalna wersja Redmi K50 Gaming Edition zostanie wyposażony 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz cechuje 10-bitowa głębia koloru, technologia MEMC, obsługa HDR10 i HDR10+, wsparcie dla palety kolorów DCI-P3 i współczynnik kontrastu 5000000:1. Przedni panel chroniony jest przed uszkodzeniami przy pomocy Corning Gorilla Glass Victus. Z przodu znalazła się kamerka do selfie 20 Mpix, zaś z tyłu potrójna konfiguracja z jednostką główną 64 Mpix.

Jak przystało na tegorocznego flagowca, Redmi K50 GE napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez pamięć RAM LPDDR5 6400 Mbit/s i pamięć masową UFS 3.1. Nie zabrakło tutaj czterech głośników JBL, Dolby Atmos, X-osiowego silnika wibracyjnego, certyfikatu Hi-Res, NFC, WiFi 6 czy modemu 5G. Bateria o pojemności 4700 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, pozwalające napełnić ogniwo w 100% w zaledwie 17 minut.