Technologia Intel XeSS ma być odpowiedzią na FSR AMD i DLSS NVIDIA – kiedy zadebiutuje?

Jako że Intel w ramach serii Arc nie będzie miał do zaoferowania modeli dorównujących wydajnością najpotężniejszym kartom AMD i NVIDIA obecnej generacji, wiele wskazuje na to, że technologia Intel XeSS odegra arcyważną rolę dla potencjalnych właścicieli kart z serii Arc. Dziś dowiedzieliśmy się kilku szczegółów na jej temat włącznie z datą premiery na rynku.

Niestety technologia Intel XeSS zadebiutuje później niż pierwsze karty graficzne Intela

Wedle najnowszych informacji ta konkurencja dla technologii DLSS opracowanej przez NVIDIA oraz FSR stworzonej przez AMD w postaci XeSS ma zadebiutować dopiero na początku lata. Nie doczekają się jej więc chętni na laptopy z mobilnymi kartami Arc 3, które trafią na rynek już w kwietniu, będąc zmuszeni do poczekania na premierę modeli z serii Arc 5 oraz Arc 7. Te mają zadebiutować na rynku w okolicy końca maja i początku czerwca, a XeSS będzie im towarzyszyć.

Na ten moment wiadomo, że w dniu premiery XeSS technologie wesprze kilka produkcji AAA, bo Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider, Ghostwire, Chivalry II, Enlisted, czy The Settlers, więc dosyć ciekawa mieszanka produkcji zarówno pod kątem gatunku, jak i dnia premiery. Pewne jest jednak, że gier wspierających Intel XeSS będzie jeszcze więcej, bo firma postarała się o liczne partnerstwa z wydawcami.

Intel XeSS będzie kluczowy nie tylko we wszystkich grach, ale przede wszystkim tych z dodatkiem Ray-Tracingu. Karty graficzne Intel Arc wspierają bowiem w pełni API DirectX 12 Ultimate, więc również śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, które tradycyjnie znacznie obniża liczbę klatek na sekundę. Te spadki XeSS będzie najzwyczajniej w świecie niwelować kosztem ogólnej natywnej jakości.

Jeśli idzie o same działanie technologii XeSS, to ta będzie uwzględniać wektory ruchu i historię poprzednich klatek obrazu. Do działania będzie wykorzystywać jednostki XMX Matrix Engine (odpowiadające za sztuczną inteligencję), które będą przetwarzać dane graficzne, zanim te dotrą do fazy postprocessingu.

Jednak z racji wsparcia nie tylko kart z serii Intel Arc, ale też konkurencyjnych modeli oraz nawet iGPU (z obsługą Shader Model 6.4), będzie wykorzystywać do działania również instrukcje DP4a, co zapewni niższą ogólną wydajność. Jak dużą? To możecie podejrzeć powyżej.