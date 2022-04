Kolejny test polskiej trójstopniowej rakiety suborbitalnej zakończony

WZL-1, czyli Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 poinformowały o swoich najnowszych poczynaniach na poligonie, które objęły test polskiej trójstopniowej rakiety suborbitalnej. Wbrew pozorom, nie ma ona żadnych wojskowych korzeni, bo w rzeczywistości jest to część suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych na orbitę.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. Najnowsze testy na poligonie pozwoliły m.in. przetestować algorytmy sterowania rakietą oraz funkcjonowanie systemów odzyskiwania. Finalnym celem rozwoju tej rakiety jest przeprowadzenie demonstracyjnego lotu ponad Linię Kármána na wysokość 100 km z ładunkiem o masie do 40 kg.

W naszych zakładach kładziemy silny nacisk na rozwój, czego efektem jest szereg projektów B+R, w które jesteśmy zaangażowani. Zeszły rok był owocny dla projektu budowy Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej, ale nasze ambicje wykraczają daleko poza jego obszar. Mając na celu zapewnienie 2 odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do realizacji innych nowoczesnych przedsięwzięć, oddaliśmy do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe WZL1, którego potencjał wykorzystamy do rozwoju wielu projektów, wspierających polski przemysł nie tylko w zakresie możliwości prowadzenia badań w kosmosie, ale również w obszarze innowacyjnych projektów dla lotnictwa

– powiedział Marcin Nocuń, prezes zarządu i dyrektor naczelny WZL-1.