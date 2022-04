TSMC jako wyłączny producent procesorów graficznych NVIDIA. Samsung uratował firmę, a teraz idzie w odstawkę

Przez ostatnie dwa „pandemiczne lata” rynek kart graficznych był paskudny dla konsumentów, ale NVIDIA w każdym miesiącu oferowała więcej swoich GeForce RTX niż AMD swoich Radeonów RX. Nie jest to wcale wyssane z palca, bo w przeszłości doniesienia z rynku sugerowały, że najmniej popularna, bo najdroższa karta z rodziny GeForce RTX 3000 przewyższa udziałem wszystkie sprzedane przez AMD karty RX 6000. Jest ku temu dobry powód i ma związek z Samsungiem, dlatego TSMC jako wyłączny producent procesorów graficznych NVIDIA może niepokoić.

NVIDIA może zrezygnować z usług Samsunga i przejść do TSMC, a nauczona przeszłością zabezpieczy swoją działalność

Według najnowszego raportu Business Korea mimo tego, że NVIDIA stara się zdywersyfikować producentów swoich układów logicznych, będzie zmuszona całkowicie porzucić Samsung Foundry na rzecz TSMC. Powodem tego mają być dostrzegane przez NVIDIA „problemy” koreańskiej firmy (zapewne w kwestii zaawansowania technologicznego), co spowodowało znaczne pogorszenie relacji między tymi dwoma firmami.

Przejawem tego jest spodziewane przejście z produkcji w fabrykach Samsunga na rzecz fabryk TSMC w myśl 4-nm procesu (5N) produkcji nowych GPU Hopper dla centrów danych. Ma to być jednak dopiero pierwszy i zdecydowanie nie ostatni przejaw skierowania się NVIDIA w stronę TSMC, któremu producent m.in. kart GeForce ma ponoć zapłacić całe 7 miliardów dolarów na rzecz zarezerwowania dla siebie możliwości produkcyjnych 5-nm procesu i 10 miliardów na rzecz 4-nm.

To z kolei oznacza, że najpewniej TSMC zmonopolizuje zamówienia na wszystkie procesory graficzne NVIDIA w 2022 roku i później, co może źle odbić się na rynku. Może, ale nie musi, bo choć poprzednie dwa lata pokazały nam, że Samsung Foundry mimo domniemanej niskiej wydajności produkcyjnej, zapewnił NVIDIA więcej kart graficznych, niż oblężony TSMC zapewnił AMD (statystyki sprzedażowe są tego dowodem). Z drugiej jednak strony nauczona przeszłością NVIDIA, nie bez powodu zaczęła wydawać tak ogromne sumy po to, aby zarezerwować sobie moc przerobową TSMC. To może uchronić firmę przed problemami ostatnich miesięcy mimo tego, że TSMC jest wręcz rozchwytywane na rynku.