Procesor graficzny Intela zaskakuje liczbą tranzystorów. Znamy też taktowanie flagowca

Czy wiecie już wszystko o mobilnych kartach Intel Arc? Jeśli tak, to najwyższy czas zacząć interesować się segmentem desktopowym, w który firma przypadkowo zapewniła nam wgląd. Ujawniła tym samym nieopacznie (najpewniej) specyfikację flagowej karty graficznej Intel Arc A780, która wykorzystuje rdzeń ACM-G10. Co ciekawe, ten przyćmiewa liczbę tranzystorów obecnych w GPU konkurencji nawet w swojej mobilnej implementacji.

Wielkość i liczba tranzystorów procesora graficznego Intel ACM-G10

Zacznijmy właśnie od tego – wielkości oraz liczby tranzystorów procesora graficznego Intel ACM-G10, który na tle konkurencyjnych GPU w postaci Navi 22 oraz GA104 wypada na olbrzyma. Z oczywistych względów porównujemy je do tych „prawie” najwydajniejszych procesorów AMD i NVIDIA, bo poziom wydajności ACM-G10 w ramach karty Arc A780 ma odpowiadać właśnie modelowi Radeon RX 6700 i GeForce RTX 3070. Tego, czy to prawda, dowiemy się dopiero latem, bo na początku ma zadebiutować wersja mobilna, a nieco później ta desktopowa.

Wedle informacji uzyskanych przez HardwareUnboxed Intel ACM-G10 mierzy całe 406 mm kwadratowych, a dzięki wyprodukowaniu go z użyciem technologii N6 firmy TSMC upchnięto w niego całe 21,7 miliarda tranzystorów. To więcej niż 17,2 miliarda tranzystorów w 336-mm2 Navi 22 na bazie procesu N7 i 17,4 miliarda upchnięte w 392-mm2 procesor NVIDIA GA104 produkowany przez Samsunga w ramach 8-nm procesu.

Intelowi wypsnęły się informacje o flagowej karcie Arc A780

Jeśli uważnie obejrzycie prezentację oprogramowania Intel Arc Control, które firma stworzyła dla lepszego zarządzania swoimi kartami graficznymi, zauważycie dziwną specyfikację modelu, który nie został jeszcze zaprezentowany. Ten został poddany testom podczas nagrywania pulpitu przez Intela, przez co podbił swoje zegary do 2250 MHz w przypadku procesora graficznego i zaczął pożerać 175 watów mocy, osiągając temperaturę 80 stopni Celsjusza.

Najpewniej test dotyczył właśnie modelu Arc A780 przeznaczonego do komputerów stacjonarnych, a widoczny powyżej zegar dotyczy taktowania Boost. Wbrew pozorom taki poziom ma nie być domeną kart stacjonarnych, co potwierdził test mobilnego Arc A350M, który w benchmarku Geekbench mimo oficjalnej wzmianki o 1150 MHz taktowania, rozkręcił się do 2,2 GHz.