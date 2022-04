Co z wodą na Marsie? Nowe ustalenia i zaskakujące wyniki

Dzięki poprawionemu modelowi odpowiedzialnemu za symulowanie przepływu wód gruntowych na Marsie naukowcy z Oden Institute oraz Jackson School of Geosciences byli w stanie oszacować, jak kształtuje się pod tym względem sytuacja na Czerwonej Planecie.

Tuż po uformowaniu się planet tworzących Układ Słoneczny doszło do tzw. Wielkiego Bombardowania, w czasie którego skaliste planety krążące wokół Słońca doświadczyły szczególnie licznych uderzeń ze strony obiektów pasa Kuipera. Wielkie Bombardowanie dotyczyło również Marsa, a naukowcy sądzą, że to właśnie to wydarzenie doprowadziło do powstania północnej niziny Czerwonej Planety.

W jej obrębie mógł się dawniej znajdować sporych rozmiarów zbiornik wodny, a Mohammad Afzal Shadab, opracował wraz z innymi naukowcami prosty wzór matematyczny do przewidywania, jak wysoko mogły sięgać ówczesne wody gruntowe. Naukowcy wykorzystali również modele do zbadania spójnych kombinacji zasilania tych wód (opady) i przewodności hydraulicznej.

W symulowaniu przepływu wód gruntowych na Marsie pomógł nowy model

Co ciekawe, mimo że planety mają kulisty kształt, to do tej pory nie uwzględniano współrzędnych sferycznych w czasie tego typu badań poświęconych Marsowi. Było to spowodowane między innymi koniecznością wykonania zbyt skomplikowanych obliczeń. Okazało się, że nowy model znacząco ułatwił realizację tego zadania. Nowe dane sugerują, iż wody na Marsie może być nawet mniej niż zakładano.

Shadab i jego współpracownicy wykorzystali model hipotetycznego oceanu znajdującego się na północnych nizinach Marsa. Miałby on być zasilany przez warstwę wodonośną wód gruntowych na całej południowej wyżynie. Być może w przeszłości takie zbiorniki faktycznie pokrywały powierzchnię Czerwonej Planety – do dziś zachowały się pozostałości koryt rzek, a na przykład krater Jezero, po którym porusza się łazik Perseverance, najprawdopodobniej był kiedyś wypełniony wodą.