Wydmy są żywsze, niż mogłoby się wydawać. Udało się zaobserwować, jak funkcjonują

W toku badań przedstawionych na łamach Journal of Geophysical Research: Earth Surface okazało się, że wydmy regularnie emitują i pochłaniają niewielkie ilości pary wodnej.

Naukowcy, chcąc uwiecznić tę wymianę, skorzystali z niezwykle czułej sondy. Została ona wykorzystana na pustyni w Katarze, wykonując pomiary dotyczące temperatury, promieniowania i wilgotności otoczenia. Pomiary powtarzano co niecałe trzy minuty na przestrzeni dwóch dni. W efekcie zgromadzone zostały spore ilości danych obejmujących między innymi obieg wilgoci w tym środowisku.

Rozdzielczość przestrzenna i czasowa wykorzystanej sondy były tak wysokie, że – łącząc zebrane przez nią informacje z danymi dotyczącymi prędkości i kierunku wiatru – autorzy badań byli w stanie określić zachowanie niemal każdego pojedynczego ziarna piasku. O ile ciepło może być przewodzone przez każde takie ziarnko, tak para wodna wydaje się przenikać między nimi.

Badaniami zostały objęte wydmy na pustyni w Katarze

Na podobnej zasadzie mogłyby wyglądać misje skierowane na Marsa. W przypadku badań prowadzonych w Katarze udało się między innymi oszacować, że proces „oddychania” prezentowany przez wydmy może być częścią tego, co umożliwia mikrobom przetrwanie głęboko pod powierzchnią. Dzieje się tak nawet w sytuacji, w której nie mają one dostępu do ciekłej wody.

Sonda wykryła, że parowanie na powierzchni wydm jest słabsze niż zakładano. Okazało się bowiem, że emisje wilgoci do atmosfery były wyższe, a cały proces przebiegał stosunkowo powoli. Dalsze badania z wykorzystaniem tego typu instrumentów powinny umożliwić dokładniejsze pomiary dotyczące procesu przekształcania się terenów rolniczych w pustynię. Obecnie proces ten nasila się w związku ze zmianami klimatycznymi.