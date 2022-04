Tanie loty kosmiczne coraz bliżej. Wydrukowany silnik rakietowy E-2 firmy Launcher przetestowany

Kolejny „potencjalny SpaceX” zmierza na rynek? Prywatna firma kosmiczna Launcher ogłosiła właśnie, że jej wydrukowany w 3D silnik rakietowy E-2 sprawdził się wzorowo, kiedy poddano go niedawno testom pełnego ciągu, który do tej pory był widoczny wyłącznie na papierze. To potencjalnie otworzy w przyszłości tanie loty kosmiczne dla niewielkich ładunków.

Launcher sprawdził w praktyce swój silnik rakietowy E-2, doprowadzając go do granic możliwości w ramach czterech 10-sekundowych prób

Silnik E-2 jest arcyważnym dla firmy Launcher elementem jej dążeń do opracowania rakiety Launcher Light, która ma zapewnić tanie loty na orbitę i pozwolić szybko realizować misje satelitarne z ładunkami o wadze do 150 kg. Ta wykorzysta właśnie te przetestowane silniki, których potencjał sprawdzono w Centrum Kosmicznym Stennis NASA w Missisipi. Dla Launcher odwiedziny w tym miejscu i pomyślne przeprowadzenie testów jest jednym z pierwszych dużych kamieni milowych w kierunku wysłania własnej rakiety na orbitę.

Czytaj też: Ustawa o usługach cyfrowych Unii Europejskiej ukróci profilowanie reklam

Firma ma zamiar dołączyć do rosnącej listy prywatnych firm rakietowych, oferujących swoje usługi klientom wszelakiej maści. Test wydrukowanego w 3D silnika E-2 wykazał możliwość dostarczenia około 10 ton metrycznych ciągu przy użyciu mieszaniny ciekłego tlenu i nafty, przy ciśnieniu spalania na poziomie 100 barów.

Czytaj też: Oceanix Busan – pływające miasto przyszłości w Korei Południowej

Silnik pracował w ramach tego testu w czterech 10-sekundowych seriach, po których jego stan został określony „doskonałym”, a jego wyjątkowość sprowadza się do tego, że podczas gdy tradycyjne silniki rakietowe są frezowane lub odlewane, komora silnika E-2 jest w całości drukowana ze stopu miedzi. Firma Launcher używa do tego swoich drukarek AMCM M4K.

Czytaj też: Kluczowe składniki DNA i RNA znalezione w meteorytach. Czy tak życie trafiło na Ziemię?

Sama rakieta Launcher Light uda się na swoją misję w nieokreślonym i raczej niezbyt bliskim terminie. Wiemy obecnie, że jeszcze w tym roku wyśle w przestrzeń kosmiczną swój pojazd transferowy Orbiter na rakiecie SpaceX Falcon 9, jak również to, że w planach Launcher jest opracowanie w przyszłości dziewięciosilnikowej wersji, której pierwszy stopień będzie mógł zostać wykorzystany nie raz, a wiele razy po udanym wystrzeleniu.