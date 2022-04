Xiaomi 12 Lite odkrywa swoje tajemnice. Znamy nie tylko jego specyfikację, ale też wygląd

Xiaomi 12 Lite jest bohaterem przecieków od wielu miesięcy, podobnie zresztą jak Xiaomi 12 Ultra. Oba modele wchodzą w skład przedstawionej pod koniec grudnia serii i na premierę obu nadal czekamy. Dzięki nowym przeciekom możemy nie tylko poznać więcej szczegółów specyfikacji modelu Lite, ale także dokładnie mu się przyjrzeć. I to nie na renderach, a na rzeczywistych zdjęciach.

Obecnie w skład serii Xiaomi 12 wchodzą trzy modele – Xiaomi 12, 12 Pro i 12X. Wiemy, że w przygotowaniu są też Xiaomi 12S i 12S Pro, a także model Ultra (najbardziej wyczekiwany) i Lite. O dwóch ostatnich mówi się od wielu miesięcy i nic w tym dziwnego, bo spodziewaliśmy się, że i one zadebiutują w grudniu. Tak się oczywiście nie stało. Co do rynkowego debiutu Ultra, spodziewamy się, że smartfon zostanie wprowadzony na przełomie maja i czerwca, bo Xiaomi musi czekać na premierę układu Snapdragon 8 Gen 1.

Jednak data prezentacji Xiaomi 12 Lite nadal pozostaje dla nas zagadką, a przecieki – ujawniające wiele ze specyfikacji i wyglądu – milczą na ten temat. Dlatego pominiemy na razie tę kwestię i skupimy się na tym, co już wiemy.

Xiaomi 12 Lite pozuje na rzeczywistych zdjęciach

Na Weibo pojawiły się prawdziwe zdjęcia ukazujące nam konstrukcję urządzenia o numerze modelu 2203129G. Jest to właśnie Xiaomi 12 Lite, co potwierdzają liczne certyfikacje, a także Geekbench, gdzie mogliśmy przyuważyć ten model o tym samym numerze.

Dzięki temu dostaliśmy wgląd w szczegóły konstrukcji tego smartfona, który Xiaomi wyposaży w płaski wyświetlacz i ramkę wykonaną z tworzywa sztucznego. To spora różnica względem pozostałych urządzeń z serii, które cechują się zakrzywionymi ekranami i metalowymi ramkami. Całość prezentuje się jednak całkiem dobrze. Na zdjęciach widzimy wersję w kolorze czarnym, choć można się spodziewać, że nie będzie to jedyny wariant kolorystyczny jaki trafi na rynek. Wyspa aparatów wygląda tak samo, jak w pozostałych modelach.

Jeśli chodzi o specyfikację, mówi się, że Xiaomi 12 Lite zostanie wyposażony w 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych, a w okrągłym otworze aparat do selfie o nieznanej jeszcze rozdzielczości.

Napędzi go procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ wspierany przez przynajmniej 8 GB pamięci RAM. Bateria ma mieć pojemność 4500 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 67 W. Źródła wskazują też, że z tyłu Xiaomi umieści aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i kamerę makro 5 Mpix. Co do jednostki głównej zdania są podzielone. Jedni mówią o aparacie o rozdzielczości 108 Mpix, a inni o 64 Mpix.