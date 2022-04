Xiaomi Civi 1S zaprezentowany. Zachwyca wyglądem!

We wrześniu ubiegłego roku Xiaomi zaprezentowało pierwszy smartfon Civi, a dziś przyszła kolej na poznanie jego następcy – Xiaomi Civi 1S. Producent ponownie zadbał o olśniewający wygląd, ale co jeszcze ten model ma do zaoferowania? Sprawdźmy.

Nowy Civi, jeśli chodzi o specyfikację, nie różni się zbytnio od swojego poprzednika, bo zmiany obejmują właściwie chipset, system operacyjny i nową wersję nakładki MIUI. Reszta pozostała bez zmian. Cieszy jednak fakt, że Xiaomi postanowiło pozostać również przy tej samej cenie.

Co do zaoferowania ma Xiaomi Civi 1S?

Tak jak było w przypadku zeszłorocznego Civi, główną zaletą nowego smartfona jest jego wygląd. Z tyłu wyróżnia się prostokątna, zaokrąglona na rogach wyspa aparatów z potrójnym systemem kamer i lampą LED. Ramki urządzenia są metalowe, zaś tylny panel wykonano ze szkła z matowym wykończeniem. Niezależnie od opcji kolorystycznej, obudowa mieni się niczym diamenty. Civi 1S to dość lekki smartfon, ważący zaledwie 166 gramów i mający mniej niż 8 mm grubości. Oznacza to jednak, że brakuje niektórych funkcji – nie ma gniazda na kartę microSD ani wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

Smartfon wyposażony został w 6,55-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością Full HD+. Zakrzywiony panel ma 10-bitową głębię kolorów, 402 PPI, częstotliwość próbkowania do 240 Hz, współczynnik kontrastu 5 000 000:1 i otwór na 32-megapikselowy czujnik Sony IMX616 z autofokusem umieszczony centralnie. Wyświetlacz obsługuje standardy HDR10+ i Dolby Vision HDR. Oferuje szczytowy poziom jasności 950 nitów i jest chroniony przez Corning Gorilla Glass 5. Z tyłu umieszczono aparat główny 64 Mpix z obsługą OIS, ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix (Sony IMX355) i czujnik makro 2 Mpix.

Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ (poprzednik napędzany był przez podstawową wersję tego układu), wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 4500 mAm obsługuje szybkie ładowanie z mocą 55 W. W zestawie zabrakło ładowarki, ale Xiaomi zapowiedziało, że każdy, kto będzie jej potrzebować, dostanie ją bez żadnych dodatkowych opłat. Civi 1S działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

Na pokładzie nie zabrakło slotu na dwie karty SIM 5G, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB Typu-C, podwójnych głośników stereo z obsługą Dolby Atmos czy czytnika linii papilarnych umieszczonego pod wyświetlaczem.

Xiaomi Civi 1S trafia do sprzedaży w Chinach w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, różowym, niebieskim i srebrnym. Ceny, w zależności od wariantu pamięci, prezentują się następująco: