OPPO K10 5G i K10 Pro 5G zdradzają swoje tajemnice tuż przed premierą

Oficjalna premiera OPPO K10 5G i K10 Pro 5G została zaplanowana na przyszły tydzień, jednak już teraz smartfony pojawiły się na chińskiej stronie producenta, dzięki czemu poznaliśmy szczegóły ich specyfikacji, a także dokładny wygląd.

OPPO K10 5G i K10 Pro 5G oficjalnie, choć do premiery pozostało kilka dni

Wygląda na to, że nie jest to żaden przeciek, bo obie strony cały czas są dostępne, ale warto zaznaczyć, że zarówno w przypadku OPPO K10 5G, jak i K10 Pro 5G, nie zdradzają nam wszystkich szczegółów specyfikacji. Te zostaną ogłoszone dopiero 24 kwietnia, podczas oficjalnej premiery urządzeń. Tymczasem przyjrzyjmy się ujawnionym informacjom.

OPPO K10 5G

Tak jak było to mówione wcześniej, OPPO K10 5G zostanie wyposażony w najnowszy chipset MediaTek dla średniaków, czyli Dimensity 8000, jednak jak możecie zauważyć na poniższej grafice, ma on dopisek „Max”, co wskazuje na jego niestandardowy wariant. Szczegółów na ten temat nie znamy, ale możemy spodziewać się kilku ulepszeń względem podstawowej wersji, jak to miało miejsce np. w przypadku Dimensity 1200. Wersja max dostała kilka dodatkowych funkcji AI.

GPU i sterownik wyświetlacz ma obsługiwać wysokie częstotliwości odświeżania. Wyświetlacz zaoferuje nam odświeżanie 120 Hz.

Z racji, że ten model przeznaczony jest też do grania, będzie wyposażony w silnik liniowy osi X, a dzięki współpracy z ekspertami firmy Razer, ulepszono ter elementy sterowania na ekranie. OPPO K10 5G będzie dostępny w kolorach Ice Blue i Dark Night, które widzicie na poniższych zdjęciach.

Jeśli chodzi o OPPO K10 Pro 5G, o nim dowiadujemy się znacznie więcej. Napędzi go ex-flagowiec od Qualcomm – Snapdragon 888. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W.

Aparat główny zaoferuje rozdzielczość 50 Mpix, będzie to matryca Sony IMX766 (1/1,56”) z OIS. Obok niego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix, zaś z przodu zostanie umieszczony aparat do selfie 16 Mpix.

OPPO K10 Pro 5G będzie dostępny w kolorach Titanium Black i Clear Blue

Tyle z oficjalnych wieści, resztę szczegółów ujawniają nam przecieki

Nieoficjalnie wiemy, że OPPO K10 5G będzie wyposażony w 6,59-calowy wyświetlacz LCD LTPS. Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix, a z tyłu taka sama konfiguracja jak w wariancie Pro, czyli 64+8+2 Mpix, choć nie wiadomo, czy OPPO skorzysta z tej samej matrycy w głównym obiektywie. Bateria i tutaj ma mieć pojemność 5000 mAh, jednak przecieki nie precyzują obsługiwanego ładowania.

W przypadku OPPO K10 Pro 5G, mówi się o 6,62-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości FHD+ i nieznanej częstotliwości odświeżania, choć spodziewamy się, że również będzie na poziomie 120 Hz. Oba smartfony mają być dostępne w wersjach z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej.