Choć Xiaomi milczy na temat MIX Fold 2, to przecieki ujawniają kolejne szczegóły

W ubiegłym roku Xiaomi wkroczyło na rynek składanych smartfonów wraz ze swoim MIX Fold. Teraz przyszedł czas na jego następcę i choć wiemy, że MIX Fold 2 powstaje, to producent skąpi szczegółów na jego temat. Na szczęście mamy jeszcze przecieki, a te ujawniają nam kilka interesujących rzeczy.

O składanym Xiaomi MIX Fold 2 mówi się już od stycznia, kiedy to do sieci wyciekły pierwsze szczegóły specyfikacji tego urządzenia. Na początku były to raczej dość ogólne informacje dotyczące ulepszeń, jakie producent ma zamiar wprowadzić w zakresie wyświetlaczy i ich częstotliwości odświeżania. Potem zaczęło się mówić o ewentualnej premierze, która ponoć planowana jest na czerwiec tego roku.

Teraz pojawiły się kolejne przecieki, które zdradzają szczegóły wyświetlaczy MIX Fold 2

Specyfikacja tego modelu staje się z tygodnia na tydzień coraz bardziej kompletna, choć oczywiście musimy pamiętać, że nadal są to jedynie niepotwierdzone doniesienia, więc finalna specyfikacja smartfona może się różnić. Na razie jednak Xiaomi nie ujawniło nam żadnych szczegółów na temat MIX Fold 2, więc wszystko pozostaje w sferze przecieków.

Znany leakster Digital Chat Station zdradził nam teraz, że producent wyposaży swojego nowego składaka w elastyczny wyświetlacz LTPO o rozdzielczości 2K. Ma być to panel z najwyższej półki. Konstrukcja ma zostać ulepszona, by zapewnić znacznie lepsze doznania podczas użytkowania. Zapewni to nie tylko nowy układ zawiasów, ale również cieńsza obudowa i łatwiejszy mechanizm składania/rozkładania. Xiaomi ma zamiar „odchudzić” MIX Fold 2, czyniąc smartfon jeszcze lżejszym.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że zewnętrzny ekran będzie miał przekątną 6,5 cala, zaś wewnętrzny – 8 cali. Oba zaoferują częstotliwość odświeżania 120 Hz, co w przypadku zewnętrznego wyświetlacza jest ogromnym ulepszeniem względem poprzedniego MIX Fold i częstotliwości 60 Hz. Zewnętrzny ekran ma być też z jednej strony zakrzywiony.

Co jeszcze wiemy o Xiaomi MIX Fold 2?

Napędzi go procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ale to raczej nikogo nie dziwi. Materia ma mieć pojemność 5020 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie bezprzewodowe i przewodowe, ale dokładne dane na ten temat nie zostały jeszcze ujawnione. Można się spodziewać, że Xiaomi zastosuje tutaj ładowanie przynajmniej 120 W. Jeden z aparatów do selfie (ten z zewnątrz) ma oferować rozdzielczość 20 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się aparat główny 108 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix.

Data premiery nadal pozostaje nieznana. Wspomnieliśmy wyżej, że sporo źródeł wskazuje na czerwiec, choć niektórzy wspominają jeszcze, że Xiaomi będzie chciało wypuścić swój nowy składany smartfon razem z długo wyczekiwanym Xiaomi 12 Ultra. A ten podobno ma zadebiutować na przełomie maja i czerwca, gdy tylko Qualcomm zaprezentuje układ Snapdragon 8 Gen 1+.