Ten związek jest praktycznie wszędzie mimo problematycznej produkcji. Naukowcy jednak właśnie ją przyspieszyli

Czy znacie odpowiedź na to, co znajduje się w Waszych ekranach OLED, oponach wszelkiego rodzaju, lekarstwach, nawozach czy herbicydach? Otaczają nas produkty, których kluczowym budulcem molekularnym są aminy i choć mogłoby się wydawać, że z racji tego ich produkcję opanowano do perfekcji, to w rzeczywistości nadal pochłania zbyt wiele, niż powinna, ale na szczęście naukowcy już ją przyspieszyli.

Naukowcy właśnie znacznie przyspieszyli proces, który zapewnia światu aminy, czyli wyjątkowy związek chemiczny

Aminy są rodziną przemysłowych związków chemicznych, które stanowią ważny składnik zdecydowanie zbyt wielu przedmiotów. To w świecie, gdzie ważna jest dywersyfikacja na rzecz uchronienia się przed nagłymi brakami, jest wręcz zaskakujące, ale najwyraźniej od tego związku produkowanego z ropy naftowej nie uciekniemy. Nawet pomimo tego, że obecnie są trudne w produkcji i kosztowne, dlatego tą kwestią zainteresował się Milad Abolhasani oraz Malek Ibrahim z UNC State University.

Czytaj też: Kosmiczna czarna wdowa w Drodze Mlecznej. Wykrycie tego układu nastąpiło w niecodziennych okolicznościach

Ta dwójka naukowców opracowała sposób na przyspieszenie procesu wytwarzania aminów nawet 70 razy szybciej w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań. Wykorzystana w tym nowa metoda opiera się na procesie zwanym hydroaminometylacją (HAM), a proces ten ma wiele zalet, bo pozwala uzyskać aminy z tańszych surowców i w mniejszej liczbie etapów, a jego produktem ubocznym jest tylko woda.

Czytaj też: Powstał lek na otyłość. Efekty jego przyjmowania są naprawdę imponujące

Chociaż ten proces jest znany od dawna, to przemysł chemiczny nie przyjął go na szeroką skalę, ponieważ jest zbyt nieprzewidywalny. Naukowcy rozwiązali ten problem poprzez zastosowanie dwóch ulepszeń w procesie. Po pierwsze zastosowali drugi katalizator, który poprawił wydajność i obniżył koszt materiałów, a po drugie sprawili, że proces odbywał się w reaktorze o przepływie ciągłym, co zapewniło kilka ulepszeń.

Czytaj też: NASA sfotografowała rozbłysk słoneczny. Zobaczcie najnowsze zdjęcie

Dzięki temu ciągłe pompowanie przez system gazowych i ciekłych składników umożliwiło inżynierom przyspieszenie niektórych reakcji zachodzących podczas procesu produkcyjnego, co znacznie zwiększyło ogólną wydajność procesu o łącznie nawet 70 razy. Finalnie więc, jeśli przemysł chemiczny wykorzysta tę nową technikę to badania przedstawione powyżej będą miały efekt domina, który dotknie konsumentów na całym świecie.