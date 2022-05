Android 13 wprowadzi ograniczenia w aplikacjach spoza Google Play. Wszystko po to, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo

Choć w Google Play cały czas pojawiają się zainfekowane aplikacje, to o wiele większym zagrożeniem dla naszych smartfonów są te, które instalujemy spoza sklepu Google. Zwłaszcza, gdy otrzymają od nas ułatwienia dostępu, dające im naprawdę szeroki zakres kontroli nad urządzeniem. Android 13 ma wprowadzić stosowne ograniczenia w tej kwestii.

Aplikacje, które instalujemy spoza Google Play zawsze są bardziej niebezpieczne niż te z oficjalnego sklepu. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy, także w sklepie Google co jakiś czas pojawia się zainfekowane oprogramowanie, jednak i tak w ogólnym rozrachunku oficjalne aplikacje są bezpieczniejsze. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę ułatwienia dostępu, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w korzystaniu ze smartfona, ale przy okazji dają aplikacjom ogromny zakres kontroli nad takim urządzeniem.

Aplikacja korzystająca z ułatwień dostępu może wyświetlać i kontrolować ekran, a także wykonywać działania w imieniu użytkownika. Jasne, podczas otwierania takich programów pojawia się okno informujące o zakresie kontroli, jednak wiele osób przyznaje uprawnienia nie czytając tego, co dokładnie jest tam napisane. I to właśnie takie osoby mogą być ofiarami złośliwego oprogramowania, które może spokojnie wykorzystać uprawnienia dostępu, by ominąć zabezpieczenia i nam zaszkodzić.

Teraz dowiedzieliśmy się, że Android 13 wprowadzi w tej kwestii stosowne ograniczenia, które Google planowało już od dawna. Co istotne, nadal będzie można instalować aplikacje spoza Google Play czy innych oficjalnych sklepów i tutaj nic nie ulegnie zmianie. Firma doda po prostu stosowne ograniczenia, czyli zablokuje możliwość włączenia ułatwień dostępu dla aplikacji z niewiarygodnych źródeł. W takim przypadku Android 13 wyświetli komunikat o błędzie „ze względów bezpieczeństwa to ustawienie jest obecnie niedostępne”.

Nie jest to całkowite rozwiązanie problemu, w końcu złośliwe aplikacje istniejące w Google Play nadal będą mogły do woli korzystać z ułatwień dostępu przydzielonym im przez użytkownika. Mimo wszystko jednak to sensowny krok, który na pewno w jakimś stopniu zmniejszy zagrożenie.