Apple chyba chce mieć własnego Surface Booka, bo opatentowało podobne urządzenie

Wygląda na to, że Apple planuje połączyć doświadczenia płynące z używania MacBooka i iPada w jedno. Firma opatentowała bowiem urządzenia przypominającego Surface Booka od Microsoftu.

Apple stworzy własny Surface Book?

Wspomniane urządzenie firmy Microsoft, to uniwersalny sprzęt, który może nam służyć zarówno jako laptop, jak i tablet. Wszystko zależy od tego, czego w danej chwili potrzebujemy, z największym naciskiem na mobilność i wygodę. I choć nie przyjął się na rynku zbyt dobrze, to Apple chyba się tym nie zraża.

Teraz, dzięki Patently Apple, dowiedzieliśmy się, że Apple może mieć w planach podobne urządzenie, które połączy doświadczenia płynące z korzystania z iPada i MacBooka w jedno. Do amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych wpłynął bowiem nowy patent Apple, w opisie którego możemy przeczytać, że jest to urządzenie wyposażone w odłączaną klawiaturę z „klawiszami elektromechanicznymi”, gładzik i mechanizm sprzęgający, który umożliwia różne pozycje, takie jak tryb namiotu, tryb laptopa, tryb płótna itp.

Co istotne, taka nowa klawiatura będzie czymś innym niż Magic Keyboard w iPadzie Pro, bo zawias pozwala podłączyć tablet przypominający iPada do klawiatury przy pomocy elementu magnetycznego utrzymującego całość w miejscu. Oznacza to, że tym razem do podłączenia nie będzie wykorzystywane Bluetooth.

Z dokumentacji wynika, że w zawiasie znajdzie się nawet ekran pomocniczy, na którym mogłyby być wyświetlane pewne informacje pokroju spersonalizowanych wiadomości, pozostałego czasu pracy baterii, daty czy godziny. Oprócz tego ma znaleźć się tam jeszcze kamerka, mikrofon, projektor i miejsce na przechowywanie rysika.

Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie patent. Apple, podobnie jak inne firmy technologiczne, składa ich naprawdę sporo, by „zaklepać” sobie pewne pomysły. Nie musi to oznaczać, że zawitają one na rynek. Być może więc taki iPad połączony z MacBookiem nigdy nie ujrzy światła dziennego.