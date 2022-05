Opisujemy Bushmaster. Te transportery piechoty typu MRAP otrzymała Ukraina

Na samym początku kwietnia australijski rząd ogłosił plan wysłania 20 swoich nowoczesnych pojazdów Ukrainie. Dziś możemy być już pewni, że jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część tych pojazdów została już wysłana i dostarczona broniącemu się państwu, więc postanowiliśmy opisać dla Was, czym dokładnie są australijskie Bushmaster, czyli transportery piechoty typu MRAP.

Australijskie transportery piechoty Bushmaster sięgają korzeniami aż do początku lat 90.

W 1991 roku uznano, że armia australijska potrzebuje nowoczesnego Infantry Mobility Vehicle (IMV), czyli transportera piechoty. Po trzech latach, bo w lutym 1994 roku opublikowano oficjalny projekt wymaganej po IMV specyfikacji, a w lipcu tego samego roku rząd ogłosił zaproszenie do składania ofert.

Na tę prośbę odpowiedziało aż 17 firm, wśród których znalazła się australijska firma Specialised Vehicle Systems ze swoim Taipanem oraz Perry Engineering z tytułowym Bushmasterem. Do drugiego etapu przedostało się pięć propozycji, z czego finalnie w 1997 roku pozostały finalnie dwie wymienione powyżej. Zmieniło się jednak sporo.

Po wyprodukowaniu prototypu Bushmastera na bazie irlandzkiego projektu MP44 od Timoney Technologies i z wykorzystaniem 65% części od Stewart & Stevenson w 1996 roku, zainteresowanie projektem okazała rządowa firma Australian Defence Industries. Ta wykupiła do niego prawa, wprowadziła do niego stosowne modernizacje i finalnie wygrała kontrakt na produkcję w 1999 roku.

Trudno jednak mówić o spektakularnym sukcesie, bo podczas 44-tygodniowej próby obu konkurujących ze sobą pojazdów tak naprawdę żaden nie spełniał w pełni wszystkich wymogów projektowych. Teraz tę firmę możecie kojarzyć pod nazwą Thales Australia i tak oto Bushmaster stał się pierwszym pojazdem zaprojektowanym i w całości wyprodukowanym w Australii od czasów II wojny światowej i czołgu Sentinel.

Trwająca na mocy kontraktu od 1999 roku produkcja pojazdów Bushmaster zapewniła światu ponoć prawie 1200 egzemplarzy, z czego w Australii pozostało 1052 sztuk (-20 z racji przekazania ich Ukrainie). Poza tym Bushmastery zakupiła też Indonezja, Japonia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania czy Jamajka. Można więc śmiało powiedzieć, że to pojazd wręcz światowy, który w rękach Ukrainy po raz pierwszy „odwiedzi” wschodnią część Europy. Nie będzie to jednak jego pierwsze użycie bojowe, bo na wojnie wykorzystano go już w m.in. Iraku, Syrii oraz Afganistanie.

Poszczególne wersje Bushmastera (ten występuje w wariancie ambulansu, transportera piechoty, pojazdu dowodzenia, pojazdu szturmowego, moździerza samobieżnego i pojazdu wsparcia bezpośredniego) kosztują od 0,5 do 2,45 mln dolarów. W praktyce mogą więc nie tylko realizować transport piechoty, ale też być częścią sił szturmowych, przedzierając się przez teren na swoich czterech kołach napędzanych 7,2-litrowym, sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym Caterpillar 3126E o mocy 300 koni mechanicznej i 1166-nanometrowym momencie obrotowym. Ten rozpędza pojazd do nawet 110 km/h i pozwala przejechać do 800 km po zatankowaniu 319-litrowego zbiornika, pokonując przeszkody jak jedna z bardziej imponujących terenówek.

Możliwości pojazdów Bushmaster

Bushmaster jest zoptymalizowany stricte do działań w północnej Australii i może przewozić do 9 żołnierzy (+ 1 kierowcę) oraz ich wyposażenie, paliwo i zapasy przez łącznie nawet 3 dni. Jego rozmiary (7,18 x 2,48 x 2,65 metra) oczywiście pozwalają na transport powietrzny ciężkimi samolotami transportowymi. Załogę chroni na wiele sposobów, choć nie jest to oczywiście pancerna puszka na poziomie czołgu.

W rzeczywistości jego podstawowy pancerz spełnia wyłącznie standard STANAG 4569 poziomu I (przeciwko pociskom 7,62 mm, granatom ręcznym, odłamkom wielkości 20 mm z dystansu 100 metrów), ale opcjonalnie można go ulepszyć do poziomu III oraz V (przeciwko pociskom armat automatycznych 25×137 mm i 20 mm odłamkom artyleryjskim z 25 metrów).

Bushmaster jest jednocześnie odporny na wybuchy min, jako że zalicza się do pojazdów typu MRAP. To akronim od angielskich słów Mine Resistant Ambush Protected, które dotyczą konkretnego rodzaju pojazdów opancerzonych, chwalących się zwiększoną odpornością na miny oraz ataki z zasadzki. Zawdzięczają to wielu elementom, ale przede wszystkim podwoziu o kształcie litery V oraz solidnemu opancerzeniu, co negatywnie odbija się na ich wielkości, wadze i niższej stabilności.

Niestety nie wiemy, jakie dokładnie wersje pojazdów przekazała Australia, ale pewne jest, że przynajmniej część z nich, to mobilne ambulanse, bo to właśnie one zostały przedstawione na materiałach telewizyjnych. Są jednak szanse, że Ukraina doczekała się też bojowych wersji, które występują z 12,7 mm karabinem lub 40 mm wyrzutnią pocisków (zamiennie) oraz nawet trzema karabinami 7,62 mm.