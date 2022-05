Biologiczne Google Maps. Stworzono atlas zdrowych komórek

Naukowcy stworzyli najbardziej kompletny atlas zdrowych komórek ludzkich. Udało się im odwzorować położenie ponad milion z nich rozlokowanych w 33 różnych narządach. To prawdziwe „komórkowe” Google Maps.

To dopiero pierwszy krok, bo celem nadrzędnym jest stworzenie mapy wszystkich typów komórek w ludzkim ciele w ramach międzynarodowego projektu Human Cell Atlas.

W badaniach, w których wzięło udział ponad 2300 naukowców z 83 krajów, wykorzystano udoskonalone technologie laboratoryjne i uczenie maszynowe do mapowania, porównywania oraz głębszej analizy podstawowych mechanizmów działania komórki. Nowe algorytmy pozwoliły wyłowić „niewykrywalne” wzorce zachowań z biologicznego szumu.

Ludzie często myślą o genomie jako o schemacie organizmu, ale to nie jest do końca poprawne. Genom jest raczej listą części, ponieważ każdy typ komórki korzysta z innego zestawu części. To, co udało nam się wspólnie zrobić, to pomóc zrozumieć i zinterpretować, w jaki sposób różne części genomu są wykorzystywane do definiowania różnych typów komórek, a także stworzyć molekularne definicje dla wszystkich typów komórek, które wspólnie badaliśmy w tych pracach.

Steve Quake, bioinżynier z Uniwersytetu Stanforda