Nowe certyfikaty VESA pomogą nam wybrać monitory. Ogłoszono VESA Adaptive-Sync

Standardy w branży komputerowej mają z jednej strony niepochlebną opinię, a z drugiej wręcz przeciwnie. W pierwszej grupie znajdują się ci, którzy narzekają na wzrost cen sprzętu spowodowany procesem certyfikacji, a w drugiej klienci, którzy wolą dopłacić i mieć pewność, że producent nie nabija ich w butelkę. Nowy standard ekranów o zmiennej częstotliwości odświeżania zapowiedziany przez VESA wkrótce ponownie podzieli nabywców na te dwie grupy.

Nowy certyfikat VESA Adaptive-Sync pomoże nam wybrać zarówno monitor, jak i laptop z konkretnym ekranem

Firma odpowiedzialna za m.in. certyfikowanie technologii HDR, co gwarantuje nam to, że kupione ekrany rzeczywiście lepiej radzą sobie z cieniami i jaśniejszymi fragmentami obrazu w scenie, teraz zapowiedziała dążenie do ujednolicenia monitorów i ekranów laptopów na rynku. Dokona tego z wykorzystaniem standardu VESA Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS).

Wedle oficjalnego ogłoszenia proces testowania poszczególnych ekranów przewiduje wszechstronny i rygorystyczny zestaw ponad 50 kryteriów testowych, zautomatyzowaną metodologię testowania oraz wymagania dotyczące wydajności monitorów PC i laptopów obsługujących protokoły VESA Adaptive-Sync. Brzmi to jak coś, co nie powinno aż tak podwyższyć ceny finalnych produktów przy jednoczesnym zapewnieniu nas o ich jakości.

Jak w ogóle będziemy wiedzieć, że dany ekran został przetestowany w procedurze VESA i spełnia dane wymagania? O tym powiedzą nam specjalne naklejki podzielone na certyfikat AdaptiveSync Display, który jest przeznaczony do gier ze znacznie wyższymi częstotliwościami odświeżania i niskimi opóźnieniami oraz MediaSync Display. W przypadku tego pierwszego poszczególne logo będą informować o wartościach odświeżania (np. 144, 165, 240, 360), a ten drugi jest już przeznaczony do odtwarzania multimediów bez opóźnień, obsługując wszystkie międzynarodowe formaty wideo.

Warto podkreślić, że logo VESA Certified MediaSync Display jest przeznaczone dla monitorów, których głównym zadaniem jest odtwarzanie multimediów bez zniekształceń. Z logo tym nie jest związany żaden poziom wydajności, ponieważ w certyfikacji produktów nacisk kładzie się na brak zakłóceń jitter i migotania, a nie na wysoką częstotliwość odświeżania obrazu.