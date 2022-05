Motorola Frontier zbliża się do premiery? Flagowiec z potężnym chipsetem i aparatem 200 Mpix na horyzoncie

Jeśli w ostatnich miesiącach śledziliście doniesienia dotyczące smartfonów, to zapewne nie raz zdarzyło Wam się przeczytać o Motoroli o nazwie kodowej „Frontier”. Ten nadchodzący flagowiec ma zawojować rynek nie tylko dzięki ulepszonemu Snapdragonowie 8 Gen 1 na pokładzie, ale również za sprawą 200-megapikselowego aparatu. Wydaje się, że jego premiera może być już za rogiem.

Motorola Frontier jest bohaterem przecieków i plotek od dobrych kilku miesięcy, dzięki czemu jej potencjalna specyfikacja jest nam doskonale znana

Pierwszym istotnym szczegółem jest chipset, który napędzi ten smartfon. Od początku wspominano, że Motorola sięgnie po nieogłoszony jeszcze układ Snapdragon 8 Gen 1+. Ma on zapewnić najlepszą na rynku wydajność, godną prawdziwego flagowca. Czy i tym razem Motorola będzie pierwszym producentem smartfonów, który zaoferuje model z nowym flagowcem Qualcomm? Bardzo możliwe.

Jednak Frontier nie tylko w tej kwestii ma być pierwszy. Mówi się bowiem, że na pokładzie znajdzie się czujnik Samsunga HP1 o rozdzielczości 200 Mpix, który jak do tej pory nie pojawił się w żadnym smartfonie. Potwierdzać ma to zdjęcie, które jakiś czas temu wyciekło do sieci, a na którym widać właśnie wyspę aparatów z masywnym obiektywem 200 Mpix (z OIS i przysłoną f/2.2) i stosowną adnotacją. Pod spodem widać również dwa mniejsze aparaty, którymi będą prawdopodobnie obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix.

Z pozostałych informacji wiadomo, że Motorola Frontier zaoferuje nam 6,7-calowy ekran PAMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Z przodu ma znaleźć się aparat do selfie 60 Mpix. Bateria może nie zachwyci pojemnością, bo wspomina się o ogniwie 4500 mAh, ale za to będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 125 W.

Mówi się, że Motorola Frontier (pamiętajcie, że to jej nazwa kodowa), pojawi się na globalnym rynku jako Edge 30 Ultra.

Co wskazuje, że Motorola Frontier zbliża się do premiery?

Cóż, żadna oficjalna wzmianka na ten temat nie padła. Jednak dyrektor generalny działu Mobile Phone Business Lenovo China, Chen Jin, wrzucił na swoje konto na Weibo post dotyczący ulubionych i najbardziej wyczekiwanych modeli producenta. Nie to jest tutaj ważne, bo istotniejsza jest informacja, że post opublikowano z nieznanego smartfona Motoroli. Źródła spekulują, że jest nim właśnie tajemniczy Frontier.

Oczywiście jest to jedynie poszlaka, która równie dobrze może okazać się błędna. Od dawna mówi się jednak, że Frontier wejdzie na rynek w maju (ewentualnie na początku czerwca), więc być może spekulacje okażą się prawdziwe.