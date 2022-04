OnePlus 10R oficjalnie. Na pokładzie ultraszybkie ładowanie 150 W. Zadebiutował też Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus zaprezentował dwa kolejne telefony, o których przecieki wspominały już od dłuższego czasu. Co do zaoferowania ma OnePlus 10R i Nord CE 2 Lite 5G? Oba raczej nas niczym nie zaskoczą, a ten pierwszy w szczególności, bo jest globalną wersją zaprezentowanego niedawno OnePlus Ace.

Najpierw przyjrzyjmy się bliżej OnePlus 10R

W zeszłym tygodniu OnePlus zaprezentował model Ace, rozpoczynający w Chinach kolejną serię w portfolio producenta. Tymczasem smartfon już wyszedł poza granice Państwa Środka, choć pod zmienioną nazwą (co nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem). Na rynek trafia w dwóch wariantach, które odróżniają możliwości ładowania i pojemność baterii.

Najpierw zerknijmy jednak na współdzieloną przez oba warianty specyfikację. OnePlus 10 R napędzany jest przez niestandardowy układ MediaTek Dimensity 8100 Max. Chipset wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci masowej typu UFS 3.1. Zadbano tutaj też o chłodzenie, za które odpowiada system pasywnego chłodzenia 3D.

Smartfon wyposażono w 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080×2412 pikseli, ze zmienną częstotliwością odświeżania. Aparat do selfie ma 16 Mpix, zaś z tyłu znajdziemy główny aparat 50 MP f/1,8 z matrycą Sony IMX766 1/1,56″, a także obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik makro 2 Mpix. OnePlus 10R działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką OxygenOS 12.1. Producent zobowiązał się do 3 dużych aktualizacji systemowych i 4 lat aktualizacji zabezpieczeń.

A teraz przejdźmy do różnicy pomiędzy oboma wariantami, czyli do baterii i technologii ładowania. Dla tych, którym nie chce się czekać idealny będzie model z baterią o pojemności 4500 mAh obsługującą szybkie ładowanie 150 W SUPERVOOC. By naładować ogniwo od 1% do 30% wystarczą trzy minuty, a od 1% do 100% – zaledwie 17 minut.

Drugi wariant wyposażono w baterię 5000 mAh i ładowanie 80W SUPERVOOC. Nie jest ono jakoś ekstremalnie wolne, bo pełne naładowanie zajmuje tylko 32 minuty, ale w porównaniu z pierwszym modelem różnica jest spora.

Co do zaoferowania ma OnePlus Nord CE 2 Lite 5G?

W przypadku tego smartfona nie jest już tak imponująco, bo jest to raczej budżetowy model. Napędza go Snapdragon 695 sparowany z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Do dyspozycji jest tylko jeden wariant pamięci wbudowanej – 128 GB. 6,58-calowy wyświetlacz IPS LCD oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, co jest ulepszeniem w stosunku do 90 Hz w zwykłym Nord CE 2.

Z tyłu umieszczono podwójną konfigurację obejmującą aparat główny 64 Mpix i dwa czujniki pomocnicze po 2 Mpix każdy. Z przodu znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Bateria ma porządną pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33W.