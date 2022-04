Hi Nova 9z 5G wkracza na rynek znów oferując bardzo dobry stosunek ceny do jakości

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że marka Hi Nova, należąca do China Post, jest sprytnym sposobem Huaweia na obejście nałożonych na niego sankcji. Kolejnym przejawem tej współpracy jest debiutujący właśnie Hi Nova 9Z 5G. przyjrzyjmy się mu bliżej.

Z powodu nałożonych przez USA blokad, Huawei ma naprawdę pod górkę. Zwłaszcza w kontekście oferowania sprzętu z dostępem do 5G. Firma jednak nie dała się tak łatwo i znalazła sposób i na to. Nie da się wykorzystać Snapdragona z 5G w smartfonach Huawei? Żaden problem. Sprzedano licencję chińskiej poczcie i tak oto na rynek, w grudniu ubiegłego roku, weszła seria Hi Nova 9 5G, która do złudzenia przypominała, debiutujące kilka miesięcy wcześniej, modele Huawei Nova 9.

Teraz z kolei przyszedł czas na kolejny smartfon – Hi Nova 9Z 5G. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania

Przechodząc do szczegółów technicznych, Hi Nova 9Z 5G jest wyposażony w 6,67-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ (2376 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i próbkowaniem dotykowym 180 Hz. Od razu w oczy rzucają się cienkie ramki (stosunek ekranu do przedniego panelu wynosi 94,7%) i otwór na aparat w kształcie pigułki, w którym umieszczono obiektyw 16 Mpix i dodatkowy czujnik, prawdopodobnie do pomiaru głębi.

Wyspa aparatów jest dość charakterystyczna i sprowadza się do kwadratu o zaokrąglonych bokach, umieszczonego w górnej, środkowej części plecków. Znalazł się tam główny obiektyw 64 Mpix z czujnikiem wielkości 1/1,7 cala i przysłoną f/1.9. Obok niego umieszczono aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Moduł wyposażony w funkcję AI beauty 5.1.

Hi Nova 9Z 5G napędzany jest przez zintegrowany z modemem 5G procesor Qualcomm Snapdragon 690 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria może nie zachwyca pojemnością, bo ma 4300 mAh, ale oferuje szybkie ładowanie z mocą 66 W. Pełne naładowanie smartfona zajmuje 40 minut, zaś by naładować ogniwo w 60% potrzeba zaledwie 17 minut. Na pokładzie nie zabrakło 5G, Wi-Fi, złącza USB-C i czytnika linii papilarnych z boku.

Cena?

Za wariant 8 GB + 128 GB trzeba zapłacić 1799 juanów (ok. 1200 zł), a za wersję 8 GB + 256 GB – 1999 juanów (ok. 1350 zł).