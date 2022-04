Premiera Xiaomi Mi Band 7 już za moment. Na pokładzie sporo ulepszeń

Inteligentne opaski Xiaomi podbiły serca użytkowników na całym świecie. Producent, z każdą kolejną generacją, dodaje sporo nowości i ulepsza swoje urządzenie, zachowując przy tym atrakcyjną cenę. Nie inaczej będzie w przypadku Xiaomi Mi Band 7, który ma zadebiutować już nie długo.

Co już wiemy o Xiaomi Mi Band 7?

Niska cena i wiele przydatnych funkcji – tak w skrócie można opisać sportowe opaski Xiaomi. Od premiery szóstej już generacji Mi Bandów producenta minął ponad rok, więc najwyższa pora na nową odsłonę. Ta, wedle najnowszych doniesień, zbliża się wielkimi krokami, bo premiera ma się ponoć odbyć już 10 maja. Co interesujące, odpowiedzialny za przeciek Digital Chat Station, ujawnił, że Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje razem z nowym smartfonem producenta. Nie wiemy dokładnie o jaki model chodzi, ale niektórzy spekulują, że może być to Xiaomi 12 Lite albo Xiaomi 12 Ultra, choć w przypadku tego drugiego, to wcześniej musiałaby się odbyć premiera ulepszonego Snapdragona 8 Gen 1 (o ile faktycznie ten układ będzie napędzał model Ultra).

Czytaj też: Motorola przedstawia edge 30. To najsmuklejszy smartfon z 5G

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Tak czy inaczej – premiera Xiaomi Mi Band 7 jest tuż za rogiem i z tego co obecnie nam wiadomo, opaska ma dostać sporo ulepszeń względem poprzedniej generacji. Wiele osób z pewnością ucieszy wiadomość, że Xiaomi postara się o większą baterię. Ta ma mieć pojemność 250 mAh, więc dwa razy więcej niż ubiegłoroczny Mi Band 6. Dodatkowo ma pojawić się również tryb oszczędzania baterii, dzięki czemu jedno ładowanie wystarczy nam na naprawdę długi czas użytkowania. Także wyświetlacz będzie większy, bo moa o rozdzielczości 192 × 490 pikseli.

Czytaj też: Premiera vivo X80 i X80 Pro. Na pokładzie najmocniejsze układy od MediaTek i Qualcomm

Przecieki wspominają również, że producent wyposaży urządzenie w tryb Always-On-Display, udoskonali budzik, a także funkcje monitorujące nasz sen. Na pokładzie ma pojawić się także GPS, na co wiele osób czekało od dawna.