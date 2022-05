CubeSat poleci na Księżyc. Jak zostanie wykorzystany?

CubeSats to miniaturowe satelity, które można łączyć grupy. Naukowcy zamierzają wykorzystać je, aby zaprojektować tzw. Lunar Gateway, czyli stację kosmiczną, która ułatwi loty między Ziemią a Srebrnym Globem.

Na tym jej potencjalne zastosowania się nie skończą, ponieważ w grę wchodzą też podróże na Marsa i w stronę innych obiektów Układu Słonecznego. Lunar Gateway ma okrążać Księżyc od bieguna do bieguna, ale najpierw trzeba się upewnić, że taka orbita będzie stabilna. Z tego względu NASA zamierza wysłać na Księżyc eksperyment CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment).

Misja rozpocznie się pod koniec maja i potrwa dziewięć miesięcy. CubeSat będzie natomiast pierwszym statkiem kosmicznym, który sprawdzi wspomnianą orbitę i przetestuje jej przydatność w kontekście wykorzystania do używania Lunar Gateway. Po serii manewrów mających na celu wejście na właściwą orbitę CAPSTONE spędzi co najmniej sześć miesięcy wokół Księżyca. Satelita będzie co jakiś czas używał silników do wprowadzenia korekt tej orbity.

CubeSat to niewielkich rozmiarów satelita

Pokonanie orbity wokół Srebrnego Globu zajmie CubeSat niemal tydzień, a najniższą prędkość satelita osiągnie w okolicach bieguna południowego, gdzie jego odległość od powierzchni Księżyca będzie największa i wyniesie około 76 000 kilometrów. Kiedy natomiast znajdzie się nad biegunem północnym, osiągnie najwyższą prędkość i zbliży się do powierzchni na odległość 3400 kilometrów.

CAPSTONE jest wyposażony w drugi komputer pokładowy i radio, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie obliczeń i określanie, w którym miejscu na orbicie znajduje się satelita. Dzięki systemowi mierzącemu pozycję satelity względem sondy Lunar Reconnaissance Orbiter naukowcy zyskają dane, które zostaną wykorzystane do zmierzenia, jak daleko od siebie znajdują się oba statki i jak szybko się ona zmienia. Ostatecznie kontrolerzy misji będą mogli przekonać się jak skuteczne jest takie rozwiązanie.

W przyszłości na podobnej orbicie mogłyby stacjonować znacznie większe statki kosmiczne i to przez długi czas. W grę wchodzi nie tylko eksploatacja Lunar Gateway, ale również stacjonowanie pojazdów, które będą ją wykorzystywać na przykład w celu uzupełnienia paliwa. To z kolei będzie jeden z kluczowych elementów umożliwiających wykonywanie długodystansowych lotów.