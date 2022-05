Leopardy w Odrze, czyli wyjątkowe ćwiczenia Bóbr-22. Z czym zmierzyli się polscy żołnierze?

Podczas gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, najnowsze ćwiczenia Bóbr-22, w którym wzięły udział pododdziały 10. Brygady Kawalerii Pancernej, skupiło się na dzielącej nas z Niemcami Odrze. Podczas rozległych ćwiczeń Polscy żołnierze mieli wiele do zrobienia, szkoląc się do jeszcze lepszej obsługi sprzętu w swoich rękach, do których zaliczają się m.in. czołgi Leopard.

Ćwiczenia Bóbr-22 zakończone w rejonie Odry

Jako że ćwiczenie obejmowało brygadę, wykorzystano najważniejsze sprzęty na jej wyposażeniu. Mowa o czołgach Leopard 2A4 i zmodernizowanych Leopard 2PL, jak również bojowych wozach piechoty BWP-1, czy umieszczonych na podwoziu Leoparda 1 mostach samobieżnych Biber. Ćwiczenia wspierały oddziały ratunkowe, saperzy 5 Kresowego Batalionu Saperów z transporterami PTS oraz Lotnictwo Wojsk Lądowych ze swoimi śmigłowcami Mi-24.

Czytaj też: Rosyjska samobieżna armatohaubica 2S3 Akacja jako działo szturmowe. Sens to ma, ale bardzo „rosyjski”

Ćwiczenia trwały od 25 kwietnia i podczas nich po raz pierwszy zrealizowano przerzut wojsk na trak zwanej Drodze Hannibala w tak dużym zakresie. Objęło to pokonanie około 350 km w leśnym terenie z rejonu Żagania aż na poligon w Drawsku Pomorskim i jednym z etapów było sforsowanie Odry w miejscu, gdzie jej głębokość sięgała maksymalnie 3,6 metra. Leopard mogły pokonać ją, jadąc po dnie i wykorzystując specjalne kołnierze (patrz zdjęcie), podczas gdy BWP-1 po prostu przez nią przepłynęły.

Czytaj też: Opisujemy bojowy dron Bayraktar Akinci, czyli dzieło ludzi stojących za słynnym Bayraktar TB2 w Ukrainie

Ćwiczenia już zrealizowano, pani st. szer. Natalia Wawrzyniak zapewniła światu zdjęcia zamieszczone powyżej, a po Bobrze-22 nadejdzie czas na ćwiczenia Borsuk-22. Te będą już realizowane przez inną, bo świętoszowską brygadę Wojska Polskiego,