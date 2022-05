Poznaliśmy datę premiery Intel XeSS. Ta technologia zapewni graczom „darmowe FPSy”

Technologie pokroju NVIDIA DLSS oraz AMD FSR od dłuższego czasu ratują graczy od niskiego poziomu płynności na wyższych rozdzielczościach. Są na tyle skuteczne w działaniu, że obecnie ciężko wyobrazić sobie alternatywę dla nich, więc nic dziwnego, że Intel, wchodząc na rynek kart graficznych, również chce zadbać o tę sferę technologii. Wkrótce ją sprawdzimy, bo właśnie poznaliśmy datę premiery Intel XeSS.

Po kilku tygodniach od papierowej premiery kart graficznych Intela na rynek mobilny, poznaliśmy datę premiery Intel XeSS

Do tej pory utrzymywano, że ta konkurencja dla technologii DLSS opracowanej przez firmę NVIDIA oraz FSR stworzonej przez AMD zadebiutuje dopiero na początku lata. Jednak najpewniej premiera FSR 2.0 od AMD przyspieszyła plany Intela. Tak przynajmniej wynika ze słów Kieva Martinsa ze studia Massive Work Studio.

Ten w rozmowie Wccftech zdradził, że debiutująca 20 maja gra Dolmen będzie pierwszym tytułem wspierającym Intel Xess. Potwierdził to słowami, że już patch Day 0 będzie zawierał kod aktywujący tę technologię. Oprócz niej gra będzie też wspierać rozwiązania konkurencji w kwestii skalowania w czasie rzeczywistym.

Pozostaje pytanie – kto z niej skorzysta w momencie, kiedy kart graficznych Intela ciągle brakuje na rynku i tyczy się to również laptopów, które zadebiutowały przed tygodniami? Wbrew pozorom i na to ciekawscy znajdą rozwiązanie, bo XeSS z racji wsparcia nie tylko kart z serii Intel Arc, będzie wykorzystywać do działania również instrukcje DP4a z myślą o innych procesorach graficznych.

Intel XeSS będzie kluczowy nie tylko we wszystkich grach, ale przede wszystkim tych z dodatkiem Ray-Tracingu. Karty graficzne Intel Arc wspierają bowiem w pełni API DirectX 12 Ultimate, więc również śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, które tradycyjnie znacznie obniża liczbę klatek na sekundę. Te spadki XeSS będzie najzwyczajniej w świecie niwelować kosztem ogólnej natywnej jakości.