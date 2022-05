Elektryczne rowery drugiej generacji Serial 1 już dostępne

Serial 1, czyli firma należąca do producenta kultowych motocykli (Harleya-Davidsona) rozwija w najlepsze swoją ofertę elektrycznych rowerów po wielkim ujawnieniu swojego istnienia światu w październiku 2020 roku. Początkowo oferowała tylko ebike Serial Number One, ale z czasem rozszerzyła ofertę o trzy modele z wyższej półki, których nie ma zamiaru porzucać. Wskazuje na to fakt, że właśnie ogłoszono dokładnie te właśnie elektryczne rowery drugiej generacji Serial 1.

Firma Harleya-Davidsona przypomniała o sobie. Oto elektryczne rowery drugiej generacji Serial 1

Dla przypomnienia, cała oferta Serial 1 sprowadza się do elektrycznego roweru MOSH/CTY, RUSH/CTY i RUSH/CTY Speed. Każdy z nich jest przykładem ebike z wyższej półki i dwa pierwsze modele są dostępne do kupienia bezpośrednio w Europie. Mowa o MOSH/CTY wycenionym na 3799 dolarów, RUSH/CTY w wersji step-thru (4999$) oraz RUSH/CTY dostępnym tylko w Europie o nieznanej cenie. Cała trójka jest ograniczona do wspomagania do 25 km/h i co ciekawe, przy pracy nad nimi firmie pomagał Google Cloud.

Dzięki temu druga generacja elektrycznych rowerów Serial 1 oferuje bogaty zestaw funkcji łączności w chmurze, które umożliwiają zbieranie danych o jeździe w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i ochronę oraz pomagają w planowaniu trasy dzięki nawigacji turn-by-turn za pośrednictwem Map Google.

Te funkcje są dostępne z poziomu aplikacji na smartfony, łączącej się z rowerem nawet poprzez dane komórkowe, a nie tylko przez Bluetooth. To sprawia, że w razie kradzieży rower możemy łatwo zlokalizować i zablokować. Apka zapewnia też dostęp do podsumowania poszczególnych przejazdów i informacji na temat roweru (pobór mocy, prędkość, poziom akumulatorów) w czasie rzeczywistym.

Bez względu na model, Serial 1 w każdym ebike nowej generacji zamontowała silnik Brose S Mag lub TF Mag w formie napędu pośredniego. Ten zapewnia 90 Nm momentu obrotowego, cztery tryby wspomagania pedałowania, funkcje wspomagania chodzenia oraz współpracuje z czujnikiem momentu obrotowego, który ulepsza wrażenia ze wspomagania.

Ten silnik czerpie energię ze zintegrowanego z ramą akumulatora litowo-jonowego o pojemności 529/706 Wh i zasięgu do 145/185 km. Z racji wyposażenia tych rowerów w bezobsługowe paski Gates Carbon Drive kwestia przerzutek mogła zostać rozwiązana wyłącznie za sprawą tych wewnętrznych. W wariantach RUSH/CTY zapewniono je w formie automatycznej skrzyni biegów Enviolo AUTOMATiQ.

Resztę elementów uzupełnia hydroformowana rama z aluminum z prowadzonymi wewnętrzne przewodami, błotniki metalowe, zintegrowane oświetlenie LED, port USB-C, 27,5-calowe obręcze aluminiowe z oponami Schwalbe Super Moto-X oraz samoregulujące się hamulce hydrauliczne z 203-mm tarczami.