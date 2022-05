Całkowicie elektryczny samolot NASA X-57 Maxwell z nowym celem. Kierunek? Przestworza!

Znaki na niebie i ziemi jasno wskazują, że NASA kieruje swój elektryczny samolot X-57 Maxwell w dobrym kierunku. Z najnowszego ogłoszenia agencji dowiedzieliśmy się, że ta jest obecnie coraz bliższa przeprowadzenia pierwszej próby w locie po tym, jak całkowicie elektryczny samolot X-57 Maxwell z powodzeniem zaliczył swoje testy naziemne. Dla przypomnienia, to jeden z „samolotów X” NASA, do których zalicza się również X-59 QueSST oraz X-43A.

Elektryczny samolot NASA X-57 Maxwell

Historia samolotu X-57 Maxwell rozpoczęła się w 2016 roku i dotyczyła części projektu badawczego SCEPTOR. Stojący za nim cel obejmuje zbudowanie niskoemisyjnego samolotu z napędem elektrycznym, aby sprawdzić, czy w dobie obecnej technologii taka maszyna nadawałaby się do komercyjnego transportu. W tym celu przerobiła samolot Tecnam P2006T włoskiej produkcji, dodając do niego dwa silniki elektryczne firmy Joby Aviation w miejsce oryginalnych silników Rotax.

Projekt X-57 wniósł znaczący wkład w dziedzinę napędu elektrycznego samolotów jako pionierski projekt budujący bazę wiedzy, która wpływa na standardy przemysłowe i przyczynia się do przyszłych demonstracji pojazdów elektrycznych – stwierdziła Heather Maliska, kierownik projektu X-57 w Centrum Badań Lotów Armstronga NASA w Edwards w Kalifornii.

W ostatnim czasie całkowicie elektryczny samolot zakończył kompleksowe testy naziemne, dzięki czemu zbliżył się do momentu swojego startu, który wedle ogłoszenia z października 2021 roku ma odbyć się jeszcze w tym roku. Podczas niego wykaże się, czy rzeczywiście potencjalnie unikalna konstrukcja skrzydła o wysokim współczynniku kształtu zapewnia odpowiednio wysoką wydajność podczas lotu z napędem elektrycznym.

Jest to o tyle ważne, że na podstawie wyników testów X-57 okaże się, czy przedsięwzięty wysiłek doprowadzi do lotów komercyjnych i rozpowszechnienia się samolotów elektrycznych. Obecne szacunki możliwości tego całkowicie elektrycznego samolotu NASA wspominają o zasięgu około 160 km i możliwości rozwinięcia prędkości do 276 km/h.