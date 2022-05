Chińczycy trafili w dziesiątkę. Znaleźli ogromne złoża uranu

Jeśli wierzyć informacjom opublikowanym na łamach South China Morning Post, Chińczycy zlokalizowali bogate złoża uranu na stosunkowo niewielkiej głębokości.

Takie odkrycie jest oczywiście cenne z punktu widzenia finansów, ale i świat nauki ma powody do zadowolenia. Przeprowadzone w związku z tym badania powinny bowiem doprowadzić do pojawienia się jeszcze skuteczniejszych metod poszukiwania uranu i innych cennych pierwiastków.

O jakiej skali znaleziska mówimy? Naprawdę imponującej, krótko mówiąc. Wystarczy powiedzieć, że całkowite rezerwy uranu w Chinach wzrosną dziesięciokrotnie, do ponad dwóch milionów ton. Jest to tym bardziej imponujące, gdy zdamy sobie sprawę, iż znalezisko miało miejsce w obszarze, który wydawał się zbyt płytki na posiadanie takich złóż. Te mają jakość przemysłową, więc jeśli doniesienia się potwierdzą, to Państwo Środka zrównałoby się pod względem zasobów uranu z Australią – jednym z największych posiadaczy tego pierwiastka.

Za sprawą nowego odkrycia chińskie zasoby uranu mogą wzrosnąć nawet 10-krotnie

Dzięki zaawansowanej technologii poszukiwacze byli w stanie zbadać obszar sięgający do niemal 3 kilometrów w głąb naszej planety. Uran występuje głównie w płytkich, stabilnych geofizycznie obszarach. Z drugiej strony, jedne z największych odkrytych w ostatnich latach złóż znajdowały się na głębokości ponad 1500 metrów. Obszary te były też pod wpływem dużych ruchów tektonicznych, co w teorii powinno uniemożliwić powstanie uranu.

Być może to właśnie ruchy tektoniczne doprowadziły do „wypiętrzenia” tych zasobów, które w przeciwnym razie zostałyby uwięzione głębiej. Nowo odkryte złoża zaspokoją zapotrzebowanie na zasoby potrzebne do produkcji energii jądrowej. Poza tym nowo odkryty uran może posłużyć do zwiększenia arsenału nuklearnego Chin. Wykorzystana w czasie poszukiwać metoda może zostać wykorzystana w innych częściach świata, co również powinno przynieść zadowalające efekty. Będzie to tym cenniejsze, że obecnie energia jądrowa wydaje się wracać do łask – szczególnie w kontekście dążeń do obniżenia emisji gazów takich jak metan i dwutlenek węgla.