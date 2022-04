Pentagon dostanie swój mobilny reaktor nuklearny do kontenera od Idaho National Labs

Nic dziwnego, że w dobie postępującej techniki Pentagon zażyczył sobie mobilny reaktor nuklearny do kontenera, a firmy mają zamiar spełnić to życzenie. Pojmujecie to? Mobilny reaktor nuklearny, czyli coś w rodzaju generatora o mocy kilku megawatów, który może rozszerzyć zastosowanie laserów i elektrycznych układów napędowych.

Mobilny reaktor nuklearny do kontenera

Ludzkość opanowała potęgę atomu do tego stopnia, że już przysłowiowy jeden czerwony guzik dzieli nas od zniszczenia planety, ale warto pamiętać o tych ważniejszych osiągnięciach. To dzięki mocy atomu najbardziej zaawansowane okręty podwodne są w stanie utrzymywać się na misjach przez kilkadziesiąt dni, a świat dostał najbardziej ekologiczne elektrownie, jakie tylko może sobie wyobrazić (na ten moment).

Czy Pentagon ma zamiar doprowadzić do powstania potencjalnego „Czarnobyla na kołach”? W teorii tak, ale w praktyce to, co mają zamiar stworzyć naukowcy oraz inżynierowie w Idaho National Labs, będzie czymś zupełnie innym względem tego, co kojarzymy z elektrownią w Czarnobylu, w której doszło do katastrofy za czasów ZSRR.

Technologia nuklearna zwłaszcza w USA poszła tak do przodu, że obecnie świat ma możliwość tworzenia „całkowicie bezpiecznych reaktorów” do tego stopnia, że w nawet najpaskudniejszym scenariuszu ten wywoła jedynie „niewielkie ślady radiologiczne”. Możemy być więc spokojni co do bezpieczeństwa atomowego po tym, jak Pentagon ogłosił, że Idaho National Labs zbuduje i będzie eksploatować nowy rodzaj mobilnego mikroreaktora jądrowego, który ma pomóc w zasilaniu coraz bardziej zelektryfikowanej maszyny wojskowej.

Ten projekt wcale nie jest nowy, bo powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię w wojsku USA. Energia jądrowa może być w nim ogromnym kluczem do sukcesu, a ten pierwszy mobilny reaktor nuklearny do kontenera będzie należał do IV generacji sprzętu tej klasy, czyli będzie pierwszym, tak zaawansowanym generatorem zbudowanym w USA.

Finalnie ma dostarczać od jednego do pięciu megawatów energii elektrycznej przez okres co najmniej trzech lat. Według Departamentu Energii może być na tyle mały, że będzie można go transportować ciężarówką – stąd wzmianka o reaktorze do kontenera.