Jakie nowości wprowadza Google Chrome 102?

Od wprowadzenia do stabilnego kanału Chrome 101 minęły cztery tygodnie, co oznacza, że najwyższa pora na kolejną wersję przeglądarki Google. Chrome 102 przynosi kilka ulepszeń i nowości. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Google Chrome 102 jest już dostępne

Zgodnie z harmonogramem, 24 maja, czyli dzisiaj, pojawia się w stabilnym kanale kolejna wersja przeglądarki Chrome. Pierwszą z nowości, jakie wprowadza gigant z Mountain View, są kolejne skróty klawiszowe. Tym razem do zmiany kolejności kart bez konieczności dotykania myszy. By przenieść kartę wystarczy nacisnąć Ctrl + Shift i Page Up lub Page Down (w zależności, gdzie chcemy ją przenieść).

W kwestii lepszej nawigacji w aplikacjach internetowych, nowy interfejs API umożliwi nam płynniejsze przechodzenie między stronami, bez konieczności ponownego ładowania całej strony.

Kolejna nowość przynosi rozwiązania ułatwiające pracę deweloperom tworzącym aplikacje internetowe ( szczególności PWA ). Google wprowadza mechanizmy pozwalające użytkownikom na otwieranie plików bez konieczności importowania ich metodą „przeciągnij i upuść”. Aplikacje mogą zadeklarować, że są w stanie otworzyć określony typ plików, a następnie mogą pojawiać się jako jedna z opcji w menu „Otwórz za pomocą”. To kolejny krok do osiągnięcia celu postawionego sobie przez Google – by aplikacje internetowe bardziej przypominały aplikacje natywne.

By ułatwić pracę, zwłaszcza podczas wideokonferencji, Chrome 102 dostanie nową funkcję pozwalającą na kontrolę nad prezentacją z poziomu osobnej zakładki. Kontrolki prezentacji będą pojawiać się na karcie, w której odbywa się spotkanie wideo. Prezentację można umieścić w osobnej karcie, którą można udostępnić uczestnikom spotkania, a jednocześnie pozostać w oknie wideokonferencji, by widzieć inne osoby.