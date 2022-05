Xiaomi oficjalnie ogłasza współpracę z marką Leica. Efekt ich prac zobaczymy już niedługo

Sama wiadomość nie jest dla nas niczym nowym, bo przecieki wskazywały na współpracę Xiaomi i marki Leica już kilka miesięcy temu. Tym razem jednak mamy pewność, ponieważ chiński producent smartfonów ogłosił oficjalnie rozpoczęcie partnerstwa, podając od razu informację, kiedy mamy spodziewać się pierwszego owocu tej współpracy.

Czytaj też: Kosmiczne przeceny od Xiaomi. Do upolowania dziesiątki sprzętów w niższych cenach

Xiaomi i Leica – rusza strategiczne, długoterminowe partnerstwo

Już od lat producenci smartfonów współpracują z firmami z branży fotograficznej, w celu poprawy możliwości aparatów w swoich telefonach. Huawei był jednym z pierwszych, który w 2016 roku ogłosił strategiczne partnerstwo właśnie z marką Leica. To trwało zresztą dość długo, bo do 2120 roku, a ostatnim ich wspólnym dziełem był Huawei P50. Oczywiście Huawei nie jest jedynym producentem, który podjął taką współpracę. OnePlus i OPPO współpracują z Hasselblad, zaś vivo z Zeiss.

Czytaj też: iPhone 14 może i będzie należał do nowej generacji smartfonów Apple, ale to w zasadzie iPhone 13s

Teraz Xiaomi oficjalnie ogłosiło to, co przecieki zdradziły nam już kilka miesięcy temu – strategiczne partnerstwo z Leicą, które ma wprowadzić smartfony producenta na jeszcze wyższy poziom fotograficzny. Współpraca ma być długoterminowa i będzie obejmować projekt optyczny, dostrajanie orientacji estetycznych, innowacyjne technologie i preferencje dotyczące obrazowania. Tak przynajmniej zapewniał Lei Jun, założyciel i dyrektor generalny Xiaomi. Co to w praktyce da konsumentom? Tego jeszcze nie wiemy.

Xiaomi i Leica mają te same pomysły dotyczące mobilnego obrazowania. Obie firmy są chętne do ciągłego badania wydajności optycznej i doświadczenia fotograficznego w erze mobilnego obrazowania poprzez ekstremalne przełomy technologiczne i dążenia estetyczne.

Czytaj też: Długo wyczekiwany Snapdragon 8+ Gen 1 już jest! Wraz z nim zadebiutował Snapdragon 7 Gen 1

Przy okazji Xiaomi zapowiedziało, że pierwszy efekt tej współpracy ujrzymy już w lipcu tego roku. Na temat nadchodzącego smartfona nie zdradzono jednak nic więcej, więc możemy się jedynie domyślić, o jaki model chodzi. Na myśl od razu nasuwa się Xiaomi 12 Ultra, który jako pierwszy łączony był właśnie z Leicą. Przecieki również wskazują na jego premierę na początku drugiej połowy roku, co by się zgadzało.