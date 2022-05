Google Chrome na Androida dostaje nowy skrót na pasku narzędzi

Chrome na Androida rzadko przechodzi jakieś większe zmiany, co jest spowodowane dużą bazą użytkowników, choć w ostatnim czasie Google wprowadza coraz więcej nowości nieco ingerujących w interfejs czy układ przeglądarki. Tym razem trafi do niej nowy, konfigurowalny skrót na pasku narzędzi.

Obecnie pasek narzędzi w Chrome zawiera przycisk strony głównej, pasek adresu, przełącznik kart i rozszerzone menu (trzy kropki), gdzie na liście znajdziemy pozostałe dostępne opcje.

Google wprowadza nowy skrót na pasku narzędzi w Chrome na Androida

Jak donosi serwis 9to5Google, pomiędzy omniboksem (wyszukiwarką paska adresu) a przełącznikiem kart pojawi się kolejny skrót, w którym pojawić się może jedna z trzech opcji – Nowa karta (plus), Udostępnij lub Wyszukiwanie głosowe (ikona mikrofonu). Użytkownicy mają widzieć domyślnie „Na podstawie Twojego użycia”, a Google podaje „Aktualne zalecenie”. Zauważono też, że „Nowa karta” i „Udostępnij” są już umieszczone w rozszerzonym menu, podczas gdy „Wyszukiwanie głosowe” pojawia się po dotknięciu paska adresu. Dwie pierwsze opcje są dość istotne podczas korzystania z przeglądarki i z pewnością będą przydatne.

Można również samemu wybrać wyświetlany skrót lub całkowicie go wyłączyć w ustawieniach Chrome. Można także zrobić to przy pomocy flagi chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization (jeśli nie macie jeszcze tej nowości, za pomocą tej flagi można też włączyć funkcję). Skrót na pasku narzędzi pochodzi z wersji Chrome 92 na Androida wydanej w ramach testu A/B w lipcu 2021 r. Jednak dopiero teraz, wraz z Chrome 101 trafia do szerszego grona użytkowników. Nowa wersja przeglądarki jest dostępna w stabilnym kanale od wtorku, jednak jak zauważa 9to5Google, Google jeszcze oficjalnie nie ogłosiło tej funkcji.