Google wprowadza nowe narzędzie do udzielania licencji na treści pochodzące od europejskich wydawców

Google od wielu lat pomaga nam znajdować informacje, dzięki umieszczaniu linków do wiadomości i stron internetowych, a także wspierając wydawców i dziennikarzy z całego świata. Uruchomiony w ostatnim roku program licencjonowania o nazwie Google News Showcase, pozwala na współpracę z przeszło 750 publikacjami w całej Europie.

Google uruchamia nowe narzędzie do licencjonowania treści od europejskich wydawców wiadomości

Prowadzone są również negocjacje z wydawcami wiadomości, by licencjonować treści zgodnie z europejską dyrektywą o prawie autorskim, którą kraje UE są w trakcie wdrażania do prawa krajowego. Jest to o tyle istotne, że w przeszłości program był przedmiotem krytyki ze strony organów regulacyjnych niektórych państw.

Europejska dyrektywa o prawach autorskich umożliwia wyszukiwarkom pokroju Google używanie „bardzo krótkich fragmentów”, by skierować ich na dane witryny. Wydawcy wiadomości mogą również zdecydować się na dłuższe podglądy, choć obecnie nie jest jeszcze sprecyzowane, co dokładnie znaczy „krótki” i „długi” podgląd.

By sprostać europejskim wytycznym, firma uruchamia nowe narzędzie. Zajmie się ono licencjonowaniem treści od tysięcy wydawców wiadomości w regionie. Wszystko zacznie się od Niemiec i Węgier, a potem, w nadchodzących miesiącach, rozszerzy na kolejne kraje UE. Search Console umożliwi wydawcom podpisanie z firmą umowy o rozszerzonym programie informacyjnym (ENP).

Wydawcy będą wiedzieć jakie są przychody generowane z reklam, jak często ich witryna wyświetlana jest w przeglądarce, a także będą mogli podjąć decyzję, czy chcą, by ich treści były wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google, podglądach, a nawet czy chcą zawrzeć umowę ENP