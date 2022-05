Google wypuszcza Android 13 Beta 2. Zerknijmy na nowości

Podczas konferencji Google I/O 2022 zaprezentowano drugą wersję beta systemu Android 13. Jak zwykle nie zabrakło nowości i ulepszeń, pojawiły się także poprawki istniejących wcześniej błędów.

Android 13 beta 2 już dostępny – nowe opcje kontroli, funkcje prywatności i nie tylko

Kolejna wersja systemu Google zapewni użytkownikom większą kontrolę nad udostępnianymi danymi osobowymi, a także bardziej szczegółową kontrolę nad tym, do jakiś plików mogą uzyskać dostęp aplikacje. Dzięki temu już nie będziemy zezwalać na dostęp np. do „Plików i multimediów” (co jest dosyć szerokim uprawnieniem), a w zamian będziemy mogli wybrać, czy chcemy umożliwić aplikacji dostęp do „Zdjęć i filmów” lub do „Muzyki i dźwięku”. Będzie można również wybrać, do których dokładnie plików (konkretnych zdjęć czy filmów) aplikacja będzie miała przyzwolenie.

Czytaj też: Przeciek potwierdza, że w kwestii wyglądu OPPO Reno8 będzie przypominał flagowca OnePlus

Android 13 da użytkownikom większą kontrolę nad korzystaniem z aplikacji i generowanych przez nie powiadomień, a także zmniejszy liczbę aplikacji, które wymagają informacji o lokalizacji. Google wprowadzi również automatyczne usuwanie historii schowka, dzięki czemu aplikacje mające do niego dostęp, nie będą mogły śledzić historii skopiowanych treści.

Czytaj też: Apple pracuje nad specjalnymi panelami OLED. W przyszłości mogą trafić do składanych iPhone’ów

Dowiedzieliśmy się również, że Android 13 beta 2 wprowadzi ogranicznik prędkości pobierania, choć to akurat przyda się najbardziej deweloperom, którzy będą mogli sprawdzić, jak ich aplikacje działają w różnych warunkach połączenia. W Ustawieniach znajdzie się też opcja „Wyłącz wyświetlacz”, a lista aplikacji mogących włączyć ekran w celu wyświetlania powiadomień czy alertów została zawężona.

Czytaj też: Mapy Google dostają nową funkcję. To połączenie Street View i zdjęć satelitarnych

Zmiany obejmą również Material You, który będzie można jeszcze bardziej dostosować pod względem działania i wyglądu do naszych preferencji. Zrobimy to za pomocą gotowych wariantów kolorystycznych. Po ich wybraniu zobaczymy warianty kolorów zastosowane w całym systemie operacyjnym, co ma podkreślić tapetę i styl. Motywy kolorów zostały też rozszerzone poza aplikacje Google. Warto też wspomnieć o nowych preferencjach językowych, bo Android 13 pozwoli na wybranie języka dla każdej aplikacji osobno.