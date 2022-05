Apple pracuje nad specjalnymi panelami OLED. W przyszłości mogą trafić do składanych iPhone’ów

Według południowokoreańskiego serwisu The Elec, Apple pracuje właśnie nad cieńszymi panelami OLED. Nowy typ wyświetlacza ma bazować na technologii podobnej do tej w Samsungu Galaxy Z Fold3 i finalnie może trafić do składanych iPhone’ów lub iPadów.

Obecnie rynek składanych urządzeń stale powiększa się o nowe modele, najpopularniejsi producenci o ile już nie prowadzili do sprzedaży tego typu smartfonów, to już nad nimi pracują. Nawet Google ma w planach składanego Pixela, więc fakt, że nad czymś podobnym pracuje też Apple raczej nikogo nie zdziwi.

Oczywiście należy tutaj uściślić, że na razie mowa jego o nowym rodzaju wyświetlaczy OLED, jednak z informacji, które trafiły do sieci wynika, że takowy ma być opracowywany na podobnej zasadzie co panel w składanym Galaxy Z Fold3. Cóż, konkluzja nasuwa się sama.

Nowo opracowywany przez Apple wyświetlacz OLED ma być odpowiednio cienki, dzięki czemu ma wytrzymać wielokrotne składanie i rozkładanie.

Pierwotnie, ekrany OLED składały się z osobnych warstw dla każdej z funkcji, jaką do działania wymagał ekran – podświetlenie, dotyk, filtrowanie, treści itp. Z czasem, wraz z rozwojem technologii ich produkcji i coraz większym zapotrzebowaniem na cieńsze i lżejsze ekrany, warstwy zaczęły być łączone ze sobą. W przypadku wspomnianego już Galaxy Z Fold3, Samsung doszedł nawet do wyeliminowania warstwy polaryzacyjnej.

Choć zadaniem polaryzatorów jest przepuszczanie światła w określonych kierunkach i tym samym poprawa widoczności, to jego użycie zmniejsza jasność i wpływa na wydajność luminacji panelu. Zwykle równoważone jest to przez zwiększenie zużycia energii przez wyświetlacze, jednak to również nie jest idealne rozwiązanie, bo skraca żywotność paneli. Usunięcie tej warstwy i zastąpienie jej odpowiednią technologią, nie tylko zapewnia większą przepuszczalność światła, ale również oszczędność energii, a przynajmniej tak jest w przypadku wyświetlaczy Eco²OLED Samsunga.

To samo, według The Elec, ma zamiar zrobić teraz Apple. Usunięcie polaryzatora ma doprowadzić do stworzenia cieńszych paneli OLED, które znajdą zastosowanie właśnie w składanych urządzeniach. Jest to jednak odległa przyszłość, bo wedle analityka Ming-Chi Kuo, choć testy urządzenia ze składanym wyświetlaczem OLED już ponoć trwają, to raczej nieprędko zobaczymy go na rynku. Najszybciej może się to wydarzyć w 2025 roku, a że to dość odległa przyszłość, w międzyczasie może wydarzyć się naprawdę wiele.