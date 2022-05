iPhone 14 Max zastąpi model Mini. Przeciek zdradza szczegóły jego specyfikacji i cenę

Już od dłuższego czasu wiemy, że wraz z nową generacją smartfonów Apple, model Mini pójdzie w odstawkę i zastąpi go iPhone 14 Max. Dziś dowiedzieliśmy się na jego temat trochę więcej, bo do sieci wyciekły nie tylko niektóre szczegóły jego specyfikacji, ale również cena. Czy nadal będzie w miarę tanio?

iPhone Mini miał odnieść sukces wśród klientów którzy nie lubią smartfonów ze zbyt dużym ekranem. Charakteryzowała go tej niższa cena w stosunku do pozostałych modeli z serii, więc Apple spodziewało się sukcesu sprzedażowego. Tymczasem urządzenie zwyczajnie się nie sprzedało, dlatego już w połowie ubiegłego roku pojawiła się informacja, że iPhone 13 Mini będzie ostatnim małym smartfonem, a na jego miejsce wkroczy wariant Max. Skoro klienci jednak nie chcieli „taniego”, 5,4-calowego modelu, to może lepiej sprzeda się wariant 6,68-calowy. Czy te przewidywania się potwierdzą? Tego dowiemy się dopiero po wrześniowej premierze.

Tymczasem zerknijmy co i w jakiej cenie zaoferuje nam iPhone 14 Max

Jak już wspomnieliśmy, urządzenie zostanie wyposażone w 6,68-calowy panel OLED o rozdzielczości 2248×1284 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Wielkością więc będzie dorównywał iPhone’owi 14 Pro Max, ale specyfikacją bliżej mu będzie do wariantu podstawowego.

Pierwszy od lewej to właśnie iPhone 14 Max.

Przeciek ujawnia ponadto, że napędzać go będzie chipset A15 Bionic połączony z 6 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. W ten sam układ Apple wyposaży model podstawowy, podczas gdy Pro i Pro Max sięgną już po A16 Bionic. Z tyłu znajdzie się podwójny aparat składający się z dwóch 12-megapikselowych czujników. Specyfikacji kamerki do selfie nie znamy, ale mówi się o ulepszeniu. Ponadto, co zdradziły nam już poprzednie wycieki, iPhone 14 Max, tak samo jak podstawowy iPhone 14, pozostaną przy tradycyjnym notchu, zaś iPhone 14 Pro i Pro Max dostaną już dwa otwory w ekranie – pigułkę i ten klasyczny okrągły, by pomieścić nie tylko aparat do selfie, ale i Face ID.

Render iPhone’a 14 Max Źródło: Konstantin Milenin

Z racji, że iPhone 14 Max ma zastąpić model Mini, jego cena ma oscylować wokół podobnych kwot. Na to wskazuje też nowy przeciek, bo wedle leakstera shadow_leak, za ten smartfon będzie trzeba zapłacić 899 dolarów (wersja 6/128 GB). Spodziewamy się, że zgodnie ze strategią producenta, modele z wyższej półki dostępne będą za ponad 1000 dolarów, choć na ten temat jeszcze nie znamy szczegółów.