Do sieci trafiło zdjęcie przednich paneli modeli z serii iPhone 14. Co ujawniają?

Choć do premiery serii iPhone 14 zostało jeszcze kilka miesięcy (dokładnie cztery, bo premiera planowana jest na wrzesień), to do sieci trafia coraz więcej informacji na temat kolejnej generacji smartfonów z jabłuszkiem. Dziś mamy okazję przyjrzeć się przednim panelom tych urządzeń.

Do sieci trafiło zdjęcie, które prezentuje panele wyświetlaczy serii iPhone 14

Potwierdza ono kilka dotychczasowych przecieków, przede wszystkim potwierdzając istnienie czterech modeli – iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max. Zgodnie z tym, co słyszeliśmy wcześniej, model Max ma zastąpić ten Mini, który nie osiągnął zadowalających wyników sprzedaży. Czy pójście w drugą stronę zapewni sukces? O tym przekonamy się dopiero po premierze.

Tymczasem drugą, bardziej interesującą informacją, jaką dostarcza nam zdjęcie, jest konstrukcja modułu przedniego aparatu i Face ID. Możemy zauważyć, że zarówno w modelu podstawowym jak i Max, Apple pozostanie przy klasycznym wcięciu. iPhone 14 Pro i Pro Max dostaną już dwa otwory – okrągły i ten w kształcie pigułki. To akurat nie jest dla nas niczym nowym, bo przecieki wspominały o tym już od dłuższego czasu. Jeśli przyjrzymy się zdjęciom to wydaje się, że notch również uległ zmianie, bo sprawia wrażenie węższego.

Wiemy też, że iPhone 14 i Pro będą miały ekrany o przekątnej 6,1 cala, zaś Pro Max i Max zostaną wyposażone w 6,7-calowe wyświetlacze. Wszystkie modele dostaną panele OLED. Warianty z wyższej półki (Pro i Pro Max) mają doczekać się cieńszych ramek i wyższego współczynnika proporcji wynoszącego 20:9.

Z dodatkowych informacji, wcześniejsze przecieki zdradziły nam, że seria iPhone 14 będzie mogła pochwalić się ulepszonym przednim aparatem z przysłoną f/1.9 i autofokusem, a główny aparat z tyłu ma oferować rozdzielczość 48 Mpix. Model podstawowy i Max mają być napędzane przez układ Apple A15 Bionic z pamięcią RAM typu LPDDR4x, podczas gdy iPhone 14 Pro i Pro Max sięgną po najnowszy chipset Apple A16 Bionic z pamięcią LPDDR5.