iPhone 15 przyniesie niemałą rewolucję. Apple pozbędzie się notcha i... złącza Lightning?

W tym roku Apple, wraz z serią iPhone 14, porzuci notcha na rzecz „pigułki” i okrągłego otworu, w których zostanie umieszczony aparat do selfie i Face ID. Na razie tylko w modelach Pro i Pro Max, ale nie będziemy musieli długo czekać na pożegnanie z charakterystycznym wcięciem. iPhone 15 przyniesie koniec notcha, ale również coś o wiele bardziej rewolucyjnego – USB-C!

Od razu zaznaczamy, informacje nie są jeszcze pewne, więc podejdźcie do nich z rezerwą. Jeśli jednak okażą się prawdziwe, to przyszłoroczną generację smartfonów Apple z pewnością będzie można nazwać rewolucyjną.

Co dokładnie Apple zmieni w iPhone’ach 15?

Jak podane nam Ross Young, przyszłoroczna seria całkowicie zrezygnuje z notcha. Po części Apple zrobi to już w tym roku, ale zmiana ograniczy się jedynie do iPhone’a 14 Pro i Pro Max, podczas gdy model podstawowy i Max (mający zastąpić mini) pozostaną przy typowym wcięciu. Natomiast już w 2023 roku na rynek wejdzie seria iPhone 15, w której aparat do selfie i Face ID umieszczone będą w okrągłym otworze i tym w kształcie pigułki – niezależnie od modelu.

Apple ma docelowo przesunąć czujnik Face ID i przedni obiektyw pod wyświetlacz, co całkowicie wyeliminuje jakiekolwiek otwory czy wcięcia. To jednak może nastąpić najszybciej w 2024 roku, czyli wraz z serią o numerze „16”. Oczywiście, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Usunięcie notcha jest w zasadzie zmianą kosmetyczną, która blednie w porównaniu z drugim ulepszeniem, o którym dowiedzieliśmy się z innego raportu. Analityk Ming-Chi Kuo zdradził bowiem, że w 2023 roku Apple zamierza usunąć ze smartfonów złącze Lightning i na jego miejsce wprowadzić uniwersalny port USB-C.

Czy taka decyzja podyktowana jest działaniem Komisji Europejskiej na rzecz ujednolicenia standardu ładowania? Trudno powiedzieć, czy jest to główny powód, ale jeśli powyższa informacja jest prawdziwa, to z pewnością forsowane przez KE przepisy miały na nią jakiś wpływ. Samo przejście z Lightning na USB-C ma nie tylko zapewnić łatwy dostęp do ładowarek czy kabli (te złącze znajdziemy przecież w praktycznie każdym smartfonie z Androidem), ale również szybsze przesyłanie danych i zwiększenie możliwości w zakresie ładowania iPhone’a.