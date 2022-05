Przeciek potwierdza, że w kwestii wyglądu OPPO Reno8 będzie przypominał flagowca OnePlus

O serii OPPO Reno8 mówi się od jakiegoś czasu, więc mamy trochę informacji na temat poszczególnych modeli. Teraz, dzięki nowemu przeciekowi, możemy zapoznać się bliżej z ich konstrukcją. A ta jest bardzo zbliżona do pewnego flagowca innej marki, który od kilku miesięcy dostępny jest na rynku.

Kojarzycie charakterystyczną wyspę aparatów z OnePlus 10 Pro? Taką samą ma dostać OPPO Reno8

Niezawodny leakster Digital Chat Station dostarczył nam kolejnych szczegółów dotyczących nowej generacji urządzeń z linii OPPO Reno. Zanim jednak przejdziemy do specyfikacji, to zerknijmy na konstrukcję smartfonów. Jeśli interesujecie się premierami telefonów, to zapewne rozpoznacie ją od razu. Od razu zaznaczamy, że przeciek w zasadzie nie ujawnił niczego nowego, bo o podobieństwie do OnePlus 10 Pro mowa była od dłuższego czasu.

Render OPPO Reno8 OnePlus 10 Pro

Tak, jak możecie zauważyć na powyższym renderze, seria OPPO Reno8 dostanie charakterystyczną dla flagowca OnePlus, prostokątna, zachodząca na bok urządzenia, wyspę aparatów z symetrycznie ułożonymi czujnikami. Ta w modelach OPPO będzie co prawda nieco większa i pozbawiona logo Hasselblad, ale podobieństwu trudno zaprzeczyć. Więcej różnic zobaczymy już z przodu, bo seria Reno8 ma być wyposażona w płaski ekran, ale aparat do selfie również znajdzie się w okrągłym otworze w lewym górnym rogu.

Co wiemy o specyfikacji serii Reno8?

Jeszcze w tym miesiącu producent ma wprowadzić na rynek trzy modele – Reno8 SE, Reno8 i Reno8 Pro. Dzięki ostatnim przeciekom wiemy, że napędzać mają je kolejno Dimensity 1300, nieogłoszony jeszcze Snapdragon 7 Gen 1 i Dimensity 8100. Wspomina się jeszcze o modelu Lite, ale po informacje na jego temat odsyłamy Was tutaj, bo podobno ma być to typowy przykład „odgrzewanego” kotleta.

Podstawowy Reno8 będzie wyposażony w 6,55-calowy ekran AMOLED, który zaoferuje rozdzielczość FHD+ 1080 x 2400 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych. Aparat do selfie ma mieć rozdzielczość 32 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX766, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik 2 Mpix. Dowiedzieliśmy się również, że na pokładzie OPPO Reno8 znajdzie się bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 80 W.

W przypadku modelu Pro specyfikacja wyświetlacza ma być taka sama jak w modelu podstawowym, również konfiguracja aparatów z tyłu ma być identyczna. Wspomina się jeszcze o 32-megapikselowym aparacie do selfie, baterii 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80W i wariancie pamięci 12/256 GB, choć z pewnością pojawią się też inne wersje.

Oczywiście należy pamiętać, że informacje nie są oficjalnie potwierdzone, więc trzeba podchodzić do nich z rezerwą. Mówi się, że premiera serii Reno8 ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu, więc już niedługo OPPO powinno zdradzić nam jakieś oficjalne szczegóły.