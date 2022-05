POCO F4 GT już w sprzedaży w Polsce. Na start nie zabrakło promocji, ale żeby z niej skorzystać, trzeba się pospieszyć!

Zaprezentowany pod koniec kwietnia POCO F4 GT jest już dostępny do kupienia w naszym kraju. Tak jak mogliśmy się spodziewać, Xiaomi przygotowało atrakcyjną promocję, dzięki której zaoszczędzimy kilkaset złotych. Jest jednak pewien haczyk – tra ona bardzo krótko, więc trzeba się spieszyć!

POCO F4 GT to smartfon dla wymagających graczy. Ale spokojnie, Snapdragon 8 Gen 1 stoi tu na straży wydajności

26 kwietnia odbyła się globalna premiera kolejnego smartfona POCO. Trochę było niepewności wcześniej, czy aby na pewno doczekamy się go w naszym kraju, bo przecież poprzednik nigdy do nas nie dotarł. Na szczęście tym razem smartfon zadebiutował także w Polsce, a dziś oficjalnie ruszyła jego sprzedaż.

Główne skrzypce gra tutaj wyprodukowany w 4 nm procesie litograficznym, flagowy Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez zaawansowaną technologię chłodzenia LiquidCool 3.0. Wszystko po to, by urządzenie nie przegrzewało nam się podczas gier czy korzystania z wymagających aplikacji. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB. By zapewnić odpowiednią ilość energii, POCO F4 GT został wyposażony w baterię o pojemności 4700 mAh, na której naładowanie nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Obsługuje ona bowiem ultra-szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W, dzięki czemu wystarczy zaledwie 17 minut, by osiągnąć 100% naładowania, o ile zostawimy smartfon w spokoju. Podczas grania ten czas wydłuża się do 27 minut.

POCO F4 GT oferuje nam 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ 2400px × 1080px i proporcjach obrazu 20:9. Za odpowiednią jakość kolorów odpowiada 10-bitowa paleta barw TrueColor, a 15 pobitych rekordów Display Mate i uzyskanie oceny A+ potwierdza jego jakość. Warto też wspomnieć, że wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz.

Sprzedaż ruszyła, a wraz z nią promocja

POCO F4 GT będzie dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow oraz w we wspomnianych już wyżej, dwóch wariantach pamięci:

8 GB + 128 GB za 2999 zł,

12 GB + 256 GB – 3499 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w ciągu najbliższych godzin (promocja obowiązuje przez 48 godzin, począwszy od 10.05 od 15:00), smartfon kupicie 350 zł taniej. Wersję 12/256 GB będzie można kupić za 3149 zł, zaś wariant 8/128 GB – za 2649 zł.