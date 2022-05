OPPO Reno7 Lite 5G już w Polsce. Na start – słuchawki w gratisie!

Do Polski trafił właśnie nowy smartfon OPPO i przy okazji premiery, nie zabrakło atrakcyjnej promocji. Zanim jednak przejdziemy do kwestii ceny i oferty na start, warto zerknąć co ma do zaoferowania OPPO Reno7 Lite 5G.

Typowo już, jeśli chodzi o model Lite, specyfikacja smartfona jest nieco uboższa względem wariantu podstawowego w danej rodzinie. Oczywiście producent dostosowuje ją do niższej półki cenowej, dzięki czemu klienci nie powinni być zawiedzeni sięgając akurat po to urządzenie.

Rodzina OPPO Reno w Polsce powiększyła się o kolejny model. Oto OPPO Reno7 Lite 5G

Dostajemy tutaj smartfon z dość kompaktowym, bo 6,43-calowym ekranem AMOLED zajmującym 90,8% powierzchni przedniego panelu. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli, a za jakość wyświetlanego obrazu ręczą certyfikaty przyznane przez Netflix HD i Amazon Prime. W okrągłym otworze w lewym górnym rogu umieszczono aparat do selfie 16 Mpix (f/2.4). Z tyłu znajdziemy natomiast dość podstawową konfigurację z jednostką główną 64 Mpix (1/2,”, f/1.7) i dwoma czujnikami 2 Mpix do makro i mono. Niestety – zabrakło na pokładzie obiektywu ultraszerokokątnego. Jest jednak sporo przydatnych funkcji, które poprawiają możliwości fotograficzne smartfona – Bokeh Flare Portrait (portrety z rozmyciem tła), selfie HDR, Dual View Video czy Ultra Night Video.

OPPO Reno7 Lite 5G napędza procesor Qualcomm Snapdragon 695 z grafiką Adreno 619, wspiera go 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 1TB. bateria o pojemności 4500 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33W.

Na pokładzie nie zabrakło różnych wariantów łączności bezprzewodowej, bo mamy NFC, BT 5.1, Wi-Fi 2.4/5.1/5.8 GHz a/b/g/n/ac i Wi-Fi Display. Znalazło się też miejsce dla złącza słuchawkowego 3,5 mm i czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran. Sporym minusem jest oprogramowanie, bo OPPO oferuje Reno7 Lite 5G z Androidem 11 i nakładką ColorOS 12.

Cena i promocja na start

Jak już wcześniej wspomnieliśmy – nie zabrakło promocji na start. Jesli zdecydujecie się na zakup od dziś do 22 maja, możecie dostać ten smartfon wraz ze słuchawkami OPPO Enco Free2 i roczną ochroną ekranu. Cena? 1899 zł.