Xiaomi 12S Pro porzuci Snapdragona na rzecz Dimensity?

Xiaomi szykuje dla nas kilka flagowców, które w najbliższych miesiącach mają trafić na rynek. Jednymi z nich będą Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro. Teraz dowiedzieliśmy się, że ten drugi może zostać wyposażony w układ od MediaTek, zamiast spodziewanego Snapdragona.

Xiaomi 12S i 12S Pro pojawiają się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Co istotne, oba od początku łączone były z nadchodzącym Snapdragonem 8 Gen 1+. Ujawnił to nawet kod źródłowy MIUI, do którego dokopał się serwis Xiaomiui. Teraz okazuje się, że przynajmniej w przypadku wariantu Pro, Xiaomi może sięgnąć po chipset konkurencji, a dokładniej flagowiec od MediaTek.

Czytaj też: Specyfikacja Nothing Phone (1) wyciekła. Premiera coraz bliżej

Xiaomi zrezygnuje se Snapdragona i wyposaży Xiaomi 12S Pro w układ MediaTek?

Mówi się, że oba modele mają zadebiutować niedługo. Kiedy dokładnie? Tego nie wiemy, choć wspomina się o przełomie maja i czerwca. Z racji, że podobno Snapdragon 8 Gen 1+ jest opóźniony, zbliżająca się premiera może stać pod znakiem zapytania, tak samo, jak sama obecność tego układu na pokładzie.

Pojawiły się bowiem doniesienia, że Xiaomi może zrezygnować w 12S Pro ze Snapdragona na rzecz Dimensity 9000. Czy to z powodu opóźnienia premiery, czy dlatego, że wielu klientów narzeka na zbytnie przegrzewanie się smartfonów z układem Qualcomm? Trudno powiedzieć, choć jest to dość prawdopodobna opcja. Nie żeby chipsety MediaTek były pozbawione tego problemu. Być może chodzi o obie te kwestie i chęć jak najszybszego wypuszczenia urządzenia na rynek. Tego powinniśmy dowiedzieć się w najbliższym czasie.

Czytaj też: OPPO Reno7 Lite 5G już w Polsce. Na start – słuchawki w gratisie!

Tymczasem pozostaje też kwestia modelu podstawowego, który również miał korzystać z SoC Snapdragon 8 Gen 1+. Przeciek nie wskazuje, by i w tym przypadku Xiaomi zdecydowało się na flagowca MediaTek, więc możliwe, że postawi po prostu na wersję nieulepszoną.