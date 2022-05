Specyfikacja Nothing Phone (1) wyciekła. Premiera coraz bliżej

Pierwsze wzmianki o smartfonie firmy Carla Peia pojawiły się w lutym tego roku, gdy sam założyciel Nothing, w dość kreatywny sposób, zasygnalizował na Twitterze jego powstawanie. Oczywiście za nami już oficjalna zapowiedź, a także wskazówki, że Nothing Phone (1) zadebiutuje latem. Tymczasem teraz możemy rzucić okiem na specyfikację tego urządzenia, która właśnie wyciekła do sieci.

Podczas marcowej zapowiedzi smartfona, samo urządzenie nie tylko nie zostało pokazane, ale również nie ujawniono właściwie żadnych szczegółów specyfikacji, poza obecnością na pokładzie układu od Qualcomm i Androida 12 z autorską nakładką Nothing OS. Pei jednak zachwalał swój nowy projekt twierdząc, że nietuzinkowy design znany ze słuchawek Nothing wypuszczonych na rynek w ubiegłym roku, znajdzie swoje zastosowanie także w smartfonie. Zapowiedział również, że Nothing Phone (1) ma być „najbardziej atrakcyjną alternatywą dla Apple”, co jest naprawdę śmiałym i wiele obiecującym stwierdzeniem.

Nothing Phone (1) „będzie powiewem świeżego powietrza dla sennej branży smartfonów”, przynosząc użytkownikom lepszą wartość dzięki jedynemu w swoim rodzaju wzornictwu, a przynajmniej tak uważa Pei.

Nowe przecieki ujawniają nam więcej, zdradzając specyfikację Nothing Phone (1)

Pierwszy smartfon Nothing ma być średniakiem, nie ma więc co oczekiwać topowej specyfikacji. Napędzi go układ Snapdragon 778G, który Qualcomm zaprezentował w zeszłym roku. Połączony będzie z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci. Na ten moment nie wiadomo, czy pojawią się też inne warianty pamięci. Bateria o pojemności 4500 mAh ma obsługiwać ładowanie bezprzewodowe. Szczegółów ładowania przewodowego niestety nie znamy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Nothing Phone (1) działać będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką Nothing OS. Warto tutaj wspomnieć, że wydano już jego wersję beta, którą można znaleźć w sklepie Google Play.

Urządzenie zostanie wyposażone w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem obrazu 90 Hz oraz certyfikatem HDR10+. 32-megapikselowy aparat do selfie ma zostać umieszczony w okrągłym otworze, zaś z tłu znajdzie się potrójny system kamer 50Mpix + 8Mpix + 2Mpix.