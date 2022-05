Google w Rosji upada? Rosyjscy urzędnicy zajęli aktywa firmy

Wygląda na to, że Google w Rosji przegrało. W środę, w oficjalnym ogłoszeniu, rzecznik firmy potwierdził zajęcie ich konta bankowego przez rosyjskich urzędników, co z kolei prowadzi do jednego – złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Konflikt zbrojny trwający w Ukrainie odbija się na całym świecie. Większość największych firm (nie tylko technologicznych) podjęło decyzję o wycofaniu się z Rosji, albo o zablokowaniu tamtejszym użytkownikom dostępu do swoich usług czy produktów. Niektórzy, tak jak Google, od początku działali bardzo ryzykownie. Gigant z Mountain View z jednej strony nakładał sankcje i pomagał Ukrainie, a z drugiej próbował się jakoś utrzymać w Rosji. Cóż, trudno się więc dziwić, że skończyło się to tak, a nie inaczej.

Google w Rosji bankrutuje. Firma nie jest w stanie wypłacić wynagrodzeń i wypełniać faktur

W oświadczeniu dla agencji Reuters rzecznik Google powiedział:

Zajęcie konta bankowego Google Russia przez rosyjskie władze uniemożliwiło funkcjonowanie naszego biura w Rosji, w tym zatrudnianie i opłacanie pracowników w Rosji, płacenie dostawcom oraz wypełnianie innych zobowiązań finansowych. Google Russia opublikowało zawiadomienie o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Już wcześniej firma miała w Rosji problemy. W ubiegły czwartek minął termin zapłacenia ogromnej grzywny, którą Kreml nałożył na Google za nielegalne (mówiące o rosyjskiej inwazji na Ukrainę) treści na YouTube. Firma miała do zapłacenia 7,2 miliarda rubli, czyli około 112 milionów dolarów. Z racji, że kara nie została opłacona, rosyjskie władze przejęły konta bankowe Google.

Pomimo zbliżającego się ogłoszenia upadłości, bezpłatne usługi giganta w kraju będą nadal działać normalnie. Obejmuje to takie aplikacje, jak Gmail, Mapy Google, Android i Google Play. YouTube również działa i cały czas dostępne są tam treści nielegalne według Rosji. Użytkownicy stracili jedynie dostęp do zakupu i aktualizacji płatnych aplikacji, a w marcu wstrzymano płatności w Google Play, co uniemożliwiło im kupowanie nowych aplikacji czy subskrypcji.