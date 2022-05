Europejski Bank Centralny może wprowadzić cyfrowe euro w ciągu kolejnych kilku lat

W National College of Ireland w Dublinie odbyła się konferencja na temat planów dotyczących wprowadzenia cyfrowego euro. Przemawiał na niej dr Fabio Panetta, członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Z jego słów wynika, że rozwój cyfrowego euro może rozpocząć się już pod koniec 2023 roku.

EBC może wprowadzić cyfrowe euro już w 2027 roku

Rosnąca popularność płatności bezgotówkowych i rozszerzanie się ekspansji kryptowalut dobitnie pokazało, że cyfryzacja waluty jest tym, czego ludzie mogą oczekiwać. Dlatego właśnie pod koniec ubiegłego roku ECB rozpoczęło dwuletnie badanie, których celem jest sprawdzenie możliwości wprowadzenia cyfrowego euro. Planowo ten proces ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.

Podczas konferencji dotyczącej wprowadzenia cyfrowego euro, dr Fabio Panetta powiedział:

Pod koniec 2023 r. będziemy mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu fazy realizacji w celu opracowania i przetestowania odpowiednich rozwiązań technicznych i rozwiązań biznesowych niezbędnych do zapewnienia cyfrowego euro. Ta faza może potrwać trzy lata. Jeśli sektor oficjalny, banki centralne i nadzorowani pośrednicy nie zaspokoją tego zapotrzebowania, zrobią to inni.

Oznacza to, że cyfrowe euro mogłoby trafić do powszechnego użytku już na początku 2027 roku. Byłby to bezpłatny, dostępny dla wszystkich sposób płatnicy, z którego ludzie mogliby korzystać wszędzie i o każdym czasie. Wprowadzenie cyfrowej waluty pomogłoby też wyrównać szanse pomiędzy bankami, małymi instytucjami finansowymi i fintechami, które w ostatnim czasie szybko podbijają rynek płatności. Każdy miałby równy dostęp i możliwość oferowania zaawansowanych technologicznie produktów po konkurencyjnej cenie.

Warto wspomnieć, że obecnie już dziewięć krajów na całym świecie rozwija w pełni cyfrową walutę, choć zdecydowanie to Chiny przodują w tej kwestii. Tam testy cyfrowego juana ruszyły już w 2020 roku.