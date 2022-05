Premiera nowych układów Qualcomm już za kilka dni. Zadebiutuje Snapdragon 8 Gen 1+ i Snapdragon 7 Gen 1?

Qualcomm oficjalnie zapowiedział wydarzenie o nazwie Snapdragon Night. Impreza odbędzie się już za kilka dni i choć firma nie zdradziła, co takiego nam zaprezentuje, to mamy pewne podejrzenia, bo z niecierpliwością czekamy na premierę dwóch interesujących układów.

Wydarzenie Snapdragon Night odbędzie się 20 maja o 20:00 czasu lokalnego. Tak ogłosił dzisiaj Qualcomm, jednak prócz podania daty, nie zdradził nam niczego więcej. Dlatego jedyne na czym będziemy się opierać to przecieki i domysły. Spodziewamy się bowiem, że podczas imprezy producent pokaże nam dwa układy.

Już 20 maja Qualcomm wprowadzi na rynek SoC Snapdragon 8 Gen 1+ i Snapdragon 7 Gen 1?

O ulepszonym Snapdragon 8 Gen 1 mówi się od dawna, zwłaszcza w kontekście kilku zbliżających się smartfonów, takich jak Motorola Frontier czy Xiaomi 12 Ultra. Mówiło się, że układ zadebiutuje w maju tego roku, ale jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o przesunięciu premiery, a potem znowu o jej przywróceniu na maj. Jak zwykle w takich przypadkach – podchodzimy do tego z dużą rezerwą.

Teraz oczywiście Qualcomm nie potwierdził, że 20 maja faktycznie pokaże kolejny flagowy chipset, ale jest to bardzo możliwe. O specyfikacji SoC Snapdragon 8 Gen 1+ nie wiemy zbyt dużo, spodziewamy się jednak ulepszeń w stosunku do obecnego flagowca, zwłaszcza w zakresie GPU i energooszczędności. Ulepszony Snapdragon ma używać tą samą strukturę procesora, będzie się więc składać z jednego rdzenia Cortex X2 Prime o częstotliwości 3 GHz, trzech rdzeni Cortex A710 i czterech rdzeni Cortex A510. Będzie produkowany w 4nm procesie technologicznym, ale już nie Samsunga a TMSC. Wedle doniesień, pierwszym smartfonem, który będzie w niego wyposażony, będzie Motorola Frontier.

Snapdragon 7 Gen 1 wprowadzi natomiast nowe nazewnictwo do serii 7XX, która przeznaczona jest do urządzeń ze średniej półki, w tym do słabszych flagowców. Z przecieków wiemy, że szykuje się spora zmiana względem poprzedników, bo nowy układ ma przejść z litografii 6 nm na 4 nm. Ma być wykonany w architekturze ARMv8a i będzie składał się z ośmiu rdzeni na dwóch kalstrach. Na pierwszym znajdą się cztery rdzenie Cortex-A710 o taktowaniu do 2,36 GHz, a na na drugim – cztery rdzenie Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz. Niestety za produkcję Snapdragona 7 Gen 1 odpowie Samsung, co raczej nie jest zbyt dobrą wiadomością, jeśli weźmiemy pod uwagę problemy ze Snapdragonem 8 Gen 1.

Mówi się, że pierwszym smartfonem wyposażonym w ten układ będzie któryś z modeli z serii OPPO Reno8, który ma z kolei zadebiutować 23 maja.