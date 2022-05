Na premierę Xiaomi 12 Ultra czekamy od wielu miesięcy. Nowy przeciek wskazuje potencjalną datę premiery i ceny

Jednym z bardziej wyczekiwanych smartfonów tego roku jest bez wątpienia Xiaomi 12 Ultra. Jego premiery spodziewaliśmy się jeszcze w grudniu 2021 roku, czyli razem z Xiaomi 12 i 12 Pro. Oczywiście tak się nie stało. Kiedy więc ten model zadebiutuje? Mamy nowe wskazówki.

Przed nami kolejne miesiące czekania na premierę Xiaomi 12 Ultra

Z tego co wiadomo, superflagowiec Xiaomi ma być wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Ten, jak dobrze wiemy, jeszcze nie zadebiutował, a ostatnio pojawiły się informacje, że jego premiera została przesunięta na drugą połowę roku. Wszystkiemu znów winna pandemia, która nadal szaleje w Chinach powodując problemy – przerwane łańcuchy dostaw, lockdowny, a nawet zamknięcia całych miast.

Wcześniej była mowa, że zaraz po majowej premierze ulepszonego Snapdragona, na przełomie maja i czerwca powinniśmy spodziewać się wprowadzenia na rynek Xiaomi 12 Ultra. Jednak opóźnienie premiery układu pociągnie za sobą dłuższe oczekiwanie na wyposażone w niego smartfony, a jest na co czekać, bo oprócz Xiaomi 12 Ultra (o którego specyfikacji szerzej napiszemy niżej), pilnie wypatrujemy też Motoroli Frontier, wyposażonej ponoć w aparat 200 Mpix.

Kod MIUI wskazuje, że premiera ma się odbyć w lipcu, jednak inne źródła podają trzeci kwartał tego roku. Tak czy inaczej – kolejne miesiące oczekiwania.

Co wiemy o Xiaomi 12 Ultra?

Xiaomi wyposaży go w 6,73-calowy wyświetlacz E5 AMOLED o rozdzielczości 2K, wykorzystujący technologię LTPO 2.0, z obsługą 10-bitowej palety kolorów i z odświeżaniem 120 Hz. Ekran ma być zakrzywiony, a w jego górnej części, w okrągłym otworze, znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie. Źródła nie wskazują na to, by Xiaomi zdecydowało się tutaj na wykorzystanie technologii USC.

Render Xiaomi 12 Ultra. Źródło: Technizo Concept

Wspomniany już Snapdragon 8 Gen 1+ wspierany będzie przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma mieć pojemność 4900-5000 mAh i zapewni obsługę szybkiego ładowania z mocą 120 W. Oczywiście Xiaomi 12 Ultra działać będzie pod kontrolą Androida 12.

Przecieki wskazują też na ogromne możliwości fotograficzne. Z tyłu znajdzie się bowiem potrójna konfiguracja składająca się z:

aparatu głównego 50 Mpix (Sony IMX989/OIS),

ultraszerokokątnego 48 Mpix (UW, OIS),

teleobiektywu 48 Mpix ze 120x zoomem cyfrowym.

Render Xiaomi 12 Ultra. Źródło: Technizo Concept

Dodatkowo pojawiły się też informacje o cenach. Tanio nie będzie, ale ceny wydają się dość rozsądne. Oczywiście, o ile są prawdziwe.