Dwie nowe Motorole zaprezentowane. Oto moto g82 5G i moto e32s

Motorola nie przestaje powiększać swojej oferty o kolejne modele smartfonów. Tym razem na rynku zadebiutowały dwa urządzenia – moto g82 5G i moto e32s, które już niedługo kupimy w naszym kraju. Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfikacji a także cenom.

Co do zaoferowania ma moto g82 5G?

na pierwszy ogień weźmiemy model z dostępem do sieci 5G. Wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 695 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jeśli dla kogoś będzie to za mało, spokojnie można ją rozszerzyć przy pomocy karty microSD nawet do 1 TB. moto g82 5G działa pod kontrolą Androida 12. Bateria ma pojemność 5000 mAh i naładujemy ją przy pomocy dołączonej w zestawie ładowarki o mocy 30W. Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych, NFC, dualSIM i złącza słuchawkowego 3,5 mm.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, producent postawił na 6,6-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W górnej centralnej części wyświetlacza umieszczono 16-megapikselowy aparat do selfie (f/2.2), za tyłu zaś dostajemy potrójną konfigurację z aparatem głównym 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego znalazł się aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 118°, a także czujnik makro 2 Mpix.

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży pod koniec maja w cenie sugerowanej 1499 zł.

Specyfikacja Motoroli moto e32s

W tym przypadku mamy do czynienia z typowym budżetowcem, który jednak powinien zapewnić wszystko, czego w tej półce cenowej moglibyśmy oczekiwać od smartfona. moto e32s charakteryzuje się 6,5-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu obrazu 90 Hz. To akurat miłe zaskoczenie, bo zwykle w tej cenie producenci stawiają na 60 Hz. Aparat do selfie ma 8 Mpix, a z tyłu umieszczono zestaw trzech czujników – główny 16 Mpix (f/2.2) z PDAF + makro 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + czujnik do pomiaru głębi 2 Mpix (f/2.4).

Smartfon napędza procesor MediaTek Helio G37 sparowany z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. I tutaj nie zabrakło możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD (do 1 TB). Bateria ma solidną pojemność 5000 mAh, ale wolniejsze ładowanie – 15W. Jeszcze wolniejsze będzie, gdy skorzystamy z dołączonej do zestawu ładowarki, bo ta oferuje jedynie 10W. moto e32s również działa pod kontrolą Androida 12.

Ten model wejdzie do sprzedaży w drugiej połowie maja, a jego cenę ustalono na 699zł.